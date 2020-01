Når Dronningen i sin regenttid har rejst verden rundt som repræsentant for Danmark, har det været med massiv pressedækning og de tro undersåtters øjne klistret til hendes gøren og laden.

Både på ferier, officielle statsbesøg og i forbindelse med erhvervsfremstød har hendes rejser haft offentlighedens interesse, og også, viser det sig, offentlighedens store tilfredshed.

I en ny tilfredshedsundersøgelse, som analyseorganisationen YouGov har foretaget for B.T., scorer hun 4,19 ud af 5 mulige point på spørgsmålet 'I hvilken grad mener du, at dronning Margrethe gør det godt som repræsentant for Danmark i udlandet?'.

Hele 44 procent af de adspurgte svarer 'i meget høj grad', og kun fem procent erklærer sig direkte utilfredse med statsoverhovedets indsats i udlandet.

En vigtig del af dronningens rejseaktiviteter har drejet sig om at tage med erhvervslivets spidser på rejser til Danmarks handelspartnere, og her har hun imponeret blandt andre bestyrelsesformanden for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, som har være på adskillige rejser med dronning Margrethe.

»Jeg kan kun tilslutte mig undersøgelsen. Hendes Majestæt er et kæmpe aktiv, både repræsentativt for Danmark og for virksomheder. Hun sikrer Danmark jobskabelse, velstand og vækst,« siger Besenbacher, som ikke kun roser hendes indsats, men også hendes personlighed.

»Hun er helt speciel. Højt intelligent, interesseret, lyttende, og hun agerer meget professionelt. Det er klart, at det ikke er den nemmeste rolle, men hun udfylder den på fornemste vis,« siger han til B.T.

»Hun er en fremragende dronning, som repræsenterer Danmark på bedste vis – både officielt og gennem uformelle samtaler,« siger Flemming Besenbacher, som husker tilbage på, hvordan hun fik et nært forhold til Islands første kvindelige præsident, Vigdís Finnbogadóttir, der sad 16 år på posten fra 1980 til 1996.

Dronningens fødselsdag I anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april 2020 udgiver B.T. søndag 5. januar et særtillæg i avisen.

De mange artikler bliver løbende publiceret på nettet i dagene omkring udgivelsen af tillægget.

»Deres tætte personlige relation gjorde, at man kunne se deres glæde ved at tale sammen, og det styrkede naturligvis forholdet mellem Danmark og Island,« siger han.

Med dronningens 80-års fødselsdag i sigte hæfter bestyrelsesformanden sig også ved hendes evne til at tænke fremad. Det ser man i den måde, hun har oplært kronprinsparret i at overtage hendes forpligtelser.

»Nu er hun ved at blive ældre, og hun skal roses for sin succession, som jo fungerer, ligesom når en CEO skal finde en afløser. Det er helt åbenlyst, at hun giver mere rum til kronprinsparret efter Henriks død. Det er nogle store sko, de skal udfylde, men de er på fornemste vis gjort helt parate til at tage depechen og føre den videre, når den tid må komme,« siger Flemming Besenbacher.

Dronning Margrethe fylder 80 år 16. april 2020.