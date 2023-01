Lyt til artiklen

Danmark har fået et nyt kuld grever.

Siden dronning Margrethe i efteråret meldte ud, at prins Joachims børn fra det nye år ikke længere skal tituleres prinser og prinsesser, har der været dårlig stemning i den kongelige familie.

Prins Joachim og prinsesse Marie gav hurtigt udtryk for, at de ikke brød sig om måden tingene var håndteret på, og senest adresserede dronning Margrethe selv situationen i sin nytårstale, men nu er det altså en realitet.

Prins Joachims børn skal fra nu af af tituleres grever og komtesser, og på Kongehusets hjemmeside har man derfor ændret børnenes status.

Eksempelvis står der om prins Joachims ældste søn Nikolai: 'H. E. Nikolai William Alexander Frederik greve af Monpezat', mens deres datter Athena nu hedder: 'H.E. Athena Marguerite Francoise Marie komtesse af Monpezat'.

På Kongehusets hjemmeside fremgår prins Joachims børn nu med deres nye titler.

Grev Nikolai har tidligere udtalt til B.T. om navneændringen:

»Det er en underlig følelse, og en oplevelse som jeg helst havde været foruden. Men nu er det, som det er. Jeg vil resten af mit liv være stolt over de år, hvor jeg fik lov til at være prins til Danmark.«

Selvom titelskiftet først trådt i kraft i nat, så kom Kongehusets faktisk i juledagene til at skifte titlerne et par dage for tidligt.

Da Ekstra Bladet spurgte ind til det, blev det dog hurtigt ændret tilbage, og Kongehusets kommunikationsafdeling sagde i den forbindelse, at der var tale om en 'beklagelig teknisk fejl'.

Men nu står det altså korrekt på hjemmesiden.

