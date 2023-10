Der er naturligvis stil over det, når de kongelige møder op til fest.

Ved prins Christians 18-års fødselsdag var de kongelige også trukket i det helt store skrud.

Og som ofte er det dansk design, der hyldes, når de kongelige fester.

Kronprinsesse Mary var i en kjole af designeren Jesper Høvring, som hun har brugt ved flere lejligheder.

»Det er jeg bare glad for at se. Hun ser altid godt ud i den kjole,« fortæller designeren til B.T.

Men hvis man har et trænet øje og har lavet sit hjemmearbejde kan man se, at en anden i den royale familie også har et design på af Jesper Høvring.

Det er den unge prinsesse Josephine, der havde iført sig en buksedragt i mørkeblå fra designeren.

De dramatiske ærmer, der falder ned mod jorden er signatur for designeren, og han har da også lavet dragten til flere kendte kvinder.

Både Sofie Gråbøl, Sarah Grünewald og Sidse Babett Knudsen har været iført samme dragt i forskellige farver.

Men Jesper Høvring vil ikke bekræfte, at det er ham, der har lavet prinsessens dragt.

»Jeg taler aldrig om kunder, eller hvem der har købt hvad. Det gør man bare ikke,« lyder det kækt fra designeren, der understreger, at det må være Kongehuset selv, der eventuelt melder ud, hvor dragten er fra.

Det er nemt at kende designet fra Jesper Høvring. Foto: Robin Utrecht/Abaca/Ritzau Scanpix

Jesper Høvring var generelt stærkt imponeret over de royales påklædning.

»Dronningen var i en smuk koralfarve, som hun for nylig også havde på i operaen. Det klæder hende virkelig med de her store kjoler. Efter min mening er det her, hvor hun mest ligner en dronning.«

Både Kronprinsen og dronning Margrethe var i genbrugte kjoler, men prinsesse Marie kom i en kjole, som designeren ikke havde set før.

»Jeg vil tro, der er tale om en købekjole, den er ikke lavet hos en designer. De er jo gode til at lave stangtøj i USA, og der er de jo lige flyttet til så mon ikke, hun har fundet den derover,« fortæller han og forklarer, at han ikke genkender den.

Prinsesse Marie var i en ny kjole ved aftenens fest. Foto: Mischa Schoemaker/SIPA/Ritzau Scanpix

Han er dog meget imponeret over prinsessens look ved aftenens fest.

»Hendes hår var vidunderligt, og det var en super smuk kjole, der er bestemt ikke tale om en dårlig købekjole.«

