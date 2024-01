Det var noget af et chok, da Dronningen fortalte i sin nytårstale, at hun overlader tronen til kronprins Frederik, når det bliver 14. januar.

Og derfor kan det måske også have gået nogle seeres næse forbi, at dronning Margrethe var iført et helt særligt smykke under talen.

For på den lilla overdel bar Dronningen en helt særlig broche.

Det skriver Billed Bladet.

Dronning Margrethe II holder nytårstale fra Christian IX's Palæ, Amalienborg Slot, i København, søndag den 31. december 2023. (Foto: Keld Navntoft Ritzau/Scanpix) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe II holder nytårstale fra Christian IX's Palæ, Amalienborg Slot, i København, søndag den 31. december 2023. (Foto: Keld Navntoft Ritzau/Scanpix) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Brochen er formet som marguerit og er af diamanter. En meget sød detalje fordi Dronningen kaldes Daisy, der som bekendt er den engelske oversættelse af marguerit.

Brochen har tidligere tilhørt dronning Ingrid, dronning Margrethes mor, og Dronningen bar den på sin brudekjole, da hun blev gift med prins Henrik i 1967.

Da Dronningen fyldte 60 år, fik hun brochen i gave af sin mor.

Dronning Ingrid fik selv smykket af sin far, den svenske konge Gustaf Adolf 6., da hun i 1935 blev gift med kong Frederik 9.

Brochens diamanter stammer fra dronning Ingrids mor, den svenske kronprinsesse Margareta, der døde i 1920 i en alder af 38 år, og som også blev kaldt 'Daisy'.

Udover sin sidste nytårstale havde Dronningen sidst brochen på ved et officielt arrangement, da prins Christian blev konfirmeret.

Hør særudgaven af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' om dronning Margrethes abdikation herunder.