Ekspert forklarer: Hvad er det, der gør Nike Vaporfly og Alphafly særlige?

Andreas Top Adler er præstationsingeniør hos Team Danmark. Det er ham, der sørger for, at de danske atleter ikke går ned på udstyret, når de skal repræsentere de rød-hvide farver.

Hvor meget har Nike Vapor- og Alphafly ændret løbsverdenen, siden de kom frem?

De har været foregangsko på det her design, hvor man smider en karbonplade ind imellem noget skum. Generelt er der sket virkelig meget på hele udviklingen af det her skummateriale, som man bruger til løbesko. Der findes ikke et skomærke med respekt for sig selv, som ikke har udviklet på det.

Er det skummet og karbonpladen, som gør skoen speciel?

Ja. Du kan se på det ligesom en hoppebold. Når du slipper den fra en eller anden højde, så vil den springe op igen, men stille og roligt miste energi, så den ikke hopper til samme højde. Hver gang den har kontakt med jorden, går der energi tabt. Teknologien bag den her sko gør, at man ikke mister lige så meget energi for hver gang man tager et skridt. Det er virkelig små detaljer, men over et langt løb har det meget at sige.

For os, der ikke løber rundt og forsøger at slå verdensrekorder til hverdag, men måske løber et løb som Royal Run, hvor stor en forskel kan en sko som Alphafly så gøre?

Der kan godt være nogle sekunders forskel, men vi snakker ikke minutter. Vi er nede i et par sekunder, og det er helt afhængigt af løbestil, hvor meget man vejer og det, der hedder afvikling af fodfald, som handler om, hvor meget kontakttid man har med underlaget. Har man enormt meget kontakttid, så får man ikke den fjedereffekt, der er i skoen. Jo langsommere en løber man er, jo mindre effekt får man.