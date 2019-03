Hertuginde Meghan og Prins Harry har officielt sepereret sig fra ‘Fab Four’ med Kate, hertuginden af Cambridge og Prins William.

Det sker, da Meghan og Harry, hertug og hertuginden af Sussex, vil opbygge en ny husholdning. Det annoncerer Kensington residensen.

I et forseglet dokument har Dronning Elizabeth 2. af Storbritannien givet tilladelse til, at Meghan og Harry laver deres nye hjemmekontor på Buckingham Palads.

Men William og Kate bliver altså fortsat på Kensington Paladset. Og det har medført nogle ændringer i den kongelige stab.

De to kongelige par er tidligere gået under kaldenavnet 'Fab Four' af britiske medier. Foto: POOL Vis mere De to kongelige par er tidligere gået under kaldenavnet 'Fab Four' af britiske medier. Foto: POOL

Bekendtgørelsen kommer, efter at Megan og Harry har forberedt at flytte til Frogmore Cottage, som ligger på grunden til Windsor Slot, inden ankomsten af deres førstefødte.

Sara Latham, som tidligere har været ansat i Hillary Clintons præsidentkampagne i 2016, vil fremover stå for kommunikationen for Meghan og Harry. Parret vil derudover udpege nyt personale, som i fremtiden skal rapportere til dronningens sekretær, Donal Mccabe.

Christian Jones er ny kommunikationssekretær for William og Kate, og Jason Knauf er blevet udnævnt som seniorrådgiver for parret.

Meghan og Harry bliver på Kensington Palace, hvor Prins Harry pt. har sit eget private kontor sammen med Meghan, indtil at deres nye kontor og medarbejdere er på plads, bekræfter Buckingham residensen. Den nye husholdning vil blive opført her til foråret.