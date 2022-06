Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skulle have været en romantisk tur i hestevogn.

Men for prins Gustav og prinsesse Carina, som tidligere på måneden blev gift, blev hestevognsturen i tyske Bernried am Starnberger See alt andet end romantisk.

Det skriver Bild.

De to heste, der trak hestevognen, blev nemlig af ukendte grunde forskrækkede, og den ene af de to heste løb løbsk og smed sin sele.

Den anden trak dog fortsat hestevognen, og så gik det galt, da den i sidste ende kæntrede.

Prins Gustav skulle, ifølge Bild, have nået at hoppe af hestevognen, men så heldig var hverken hans hustru eller kusken.

De sad således fortsat i den, da den kæntrede.

De faldt begge ud og kom lettere til skade, melder det tyske medie.

De materielle skader skulle løbe op i 230.000 kroner.

Prins Gustav er søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard, og er dermed nevø til dronning Margrethe.

I 19 år måtte han vente på at få lov til at gifte sig med 53-årige prinsesse Carina, da den tidligere model og nu børnebogsforfatter ikke kunne opfylde kravene, som prinsesse farfar i 1939 skrev i sit testamente.

Her lød det, at bruden skulle være arisk, adelig og protestant, hvis han skulle arve Berleburg Slot.

Prinsesse Carina har en mexicansk mor, hun er født katolik, og hendes forældre er ikke adelige.

Først da den tyske Højesteret slog fast, at prins Gustav er den retmæssige ejer af slottet, blev det gamle testamente underkendt, og de to kunne få lov til at gifte sig.