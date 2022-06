Lyt til artiklen

Søndag var prins Gustav og prinsesse Carina ude for en ulykke.

De kørte i hestevogn i tyske Bernried am Starnberger See, da de to heste, der trak hestevognen, af ukendte grunde blev forskrækkede, hvortil den ene hest løb løbsk og smed sin sele, mens den anden hest fortsatte, således at hestevognen kæntrede.

Men både det nygifte prinsepar og kusken slap med lettere skader, fortæller parrets pressetalsmand til Billed-Bladet.

»Prins Gustav og prinsesse Carina er kommet igennem hændelsen med hestevognskørslen i Bernried uden mén. De vil gerne takke kusken, som klarede den svære situation på sikker vis,« lyder det fra talsmand Ralf Beke-Bramkamp.

Det noteres ligeledes, at parret er glade for, at der »ikke skete kusken og hestene noget«.

Ifølge tyske Bild skulle prins Gustav have nået at hoppe af hestevognen, før den kæntrede.

Hans kone og kusk var dog ikke lige så heldige og endte med at blive kastet ud.

De materielle skader skulle løbe op i 230.000 kroner.

Prins Gustav er søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard, og er dermed nevø til dronning Margrethe.

Han blev gift i sidste måned – efter i 19 år at have været forhindret på grund af sin farfars nazistiske og nu underkendte testamente – med den jævnaldrende model og børnebogsforfatter, 53-årige prinsesse Carina.