Der sker ting og sager hos hertugen - og måske også hertuginden - af Sussex.

I et nyligt opslag på parrets Instagram-profil afslører de et kommende projekt, der også involverer den verdenskendte sanger Ed Sheeran.

De deler en video, hvor prins Harry optræder sammen med den 28-årige popstjerne.

»Hej min ven, hvordan har du det?« siger Ed Sheeran til prins Harry, som svarer, at han er glad for at se sangeren.

Coming soon... @teddysphotos • #WMHD Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 9. Okt, 2019 kl. 4.40 PDT

Ed Sheeran bliver budt indenfor, mens han spørger, om det er okay, han har et filmkamera med.

»Ja, kom bare ind,« svarer prins Harry.

Til sidst ser man teksten: 'I morgen, 10. oktober'

Kombineret med opslagets beskrivelse, hvor der står 'kommer snart', så er et godt bud, at de to britiske kendisser snart gør os klogere på, hvad de går og laver sammen.

Ed Sheeran Foto: CLEMENS BILAN

Om hertuginde Meghan også vil være en del af projektet melder videoen ikke noget om.

Der er heller ikke mange hints at hente på Ed Sheerans sociale medier. Her kan man blot se, at han er ved at filme en musikvideo i byen Essex, der ligger cirka en times kørsel fra hertugparrets bopæl.

Så vi må væbne os med tålmodighed indtil torsdag, hvor det bliver afsløret, hvad de går og laver.

Dog er det i denne uge 'Mental Health Awareness week', altså en uge med fokus på mentalt helbred, som hertugparret før har skrevet om på deres Instagram-profil. Så mon ikke, at det er i denne sammenhæng, samarbejdet er opstået.