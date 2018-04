En ekskæreste til et kvindeligt medlem af den britiske royale familie chokerer, efter han i en artikel kommer med detaljer om privatlivet bag de kongelige slotsmure. Blandt andet påstår han, at flere af de kongelige er nazister.

'I tre surrealistiske år, hang Ella og jeg ud på Kensington Palace. Vi svømmede nøgne i dronningens pool på Buckingham Palace, vi tog MDMA (også kendt som Ecstasy, red.) på slottet i Windsor, og vi havde sammenstød med den britiske presse.'

Sådan beskriver forfatteren Aatish Taseer sit liv som kæreste til det britiske medlem af kongehuset, lady Gabriella Windsor, i det nyeste nummer af det internationale dameblad Vanity Fair. Aatish Taseer har selv skrevet artiklen om sit liv indenfor i varmen hos de royale, der fandt sted, da han var kærester med den lyshårede grangrankusine til den britiske dronning fra 2003 til 2006.

Lady Gabriella Windsor er datter af prins Michael af Kent, der er fætter til dronning Elizabeth. Ligesom Elizabeth er han barnebarn til konge George V og dronning Mary.

Selv om han ikke er den nærmeste slægtning, så opfattes prinsen og hans familie alligevel som medlemmer af den kongelige familie. Og de har også en fem-værelses lejlighed på Kensington Palace.

Prins Michael af Kent er gift med den tjekkiske baronesse Marie Christine von Reibnitz, der nu bærer titlen prinsesse Michael af Kent. Og det ægteskab har mere end en gang bragt parret i medierne. Ud over at baronessen var fraskilt, da hun giftede sig med den britiske prins, hvilket ikke er velset i det konservative britiske kongehus, så er hun også datter af en naziofficer. Dertil kommer, at prinsessen flere gange selv har gjort sig uheldigt bemærket i offentligheden med ytringer, som af mange blev opfattet som racistiske – som blandt andet, da hun i 2004 på en restaurant i New York blev så irriteret over et selskab bestående af sorte mænd, at hun bad dem ’tage tilbage til kolonierne’.

Trods moderens uheldige skandale-statistik, er datteren Gabriella Windsor ifølge Daily Mail mere kendt som ’det stille medlem af kongehuset’, der ikke har været meget i fokus – indtil nu.

For Aatish Taseer holder sig ikke tilbage i sin beskrivelse af livet i den royale familie.

Selvom prinsesse Michael overfor Attish Taseer benægtede historien om episoden på restauranten i New York, er han ikke helt sikker på, at han tror hende.

'De kongelige og nazister hænger sammen som blinis og kaviar', skriver han og beretter blandt andet, at prinsesse Michael havde navngivet to af sine sorte får på landejendommen i Gloucestershire for ’Serena og Venus’ efter de to mørklødede tennissøstre.

Heller ikke livet på Kensington Palace faldt i Taseers smag. Kensington Palace er stedet, hvor også prins William og hertuginde Kate og prins Harry og hans kommende viv, Meghan Markle, har lejligheder.

Ifølge Aatish Taseer var livet i Kensington Palace komfortabelt, men kedeligt. De store kongelige personligheder, der havde beboet der – som prinsesse Diana og prinsesse Margaret - var døde, da han kom indenfor murene.

'Sandheden er, at indtil Will og Kate kom og livede stedet op, var Kensington Palace vildt deprimerende,' skriver han.

Selv om mange ikke kan lide prinsesse Michael, så er Aatish Taseer ikke af samme opfattelse. Han beretter, at prinsessen både kunne være sjov, intelligent og generøs

Ifølge Daily Mail meddelte en talsperson for prinsen og prinsessen af Kent fredag, at man ikke vil kommentere Aatish Taseers beretning. Det menes, at Gabriella Windsor vil deltage i brylluppet mellem prins Harry og Meghan Markle den 19. maj.