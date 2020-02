Royale overraskelser er åbenbart i høj kurs for tiden. Og det var tilsyneladende ikke kun det spanske kongehus, der tirsdag kunne overraske med nye, sjældne billeder.

Det britiske kongehus holder sig heller ikke tilbage. Tirsdag blev prins Charles, hertuginde Camilla, prins William og hertuginden Kate foreviget ved en yderst sjælden begivenhed.

Ikke nok med, at prins William sad i en kørestol, så var seancen også den første i ni år, hvor de to kongelige par sammen var ude til en officiel opgave, beretter det britiske medier Daily Mail.

Og hvilken begivenhed.

Det er ikke så tit, at man ser den britiske tronfølger have det så sjovt med sin søn prins William. Foto: POOL Vis mere Det er ikke så tit, at man ser den britiske tronfølger have det så sjovt med sin søn prins William. Foto: POOL

De to hertuginder og deres prinser var ude at besøge et nyt rehabiliteringscenter for tilskadekomne soldater.

Her så man både prins William og prins Charles more sig kongeligt med en gang rullestolsbasket.

Den 37-årige prins William satte sig vel til rette i en af stolene, mens han blev skubbet rundt af Englands 71-årige kommende konge.

Efter to missere lykkedes det prins William at få bolden i kurven i tredje forsøg - til stor jubel for både far og søn.

Mens far og søn hyggede sig, benyttede hertuginderne tiden til at tale med de skadede soldater.

Her spurgte de nysgerrigt ind til, hvordan de skadede soldater oplevede rehabiliteringen.

Hertuginde Kate så fantastisk ud i en smart jakke og nederdel fra modehuset Alexander McQueen.

Arrangementet fandt sted på Defence Medical Rahabilitation Centre i Loughboroug mellem Leicester og Nottingham i Midtengland.

