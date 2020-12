Kun 16 år gammel stod Maud Angelica Behn på talerstolen og talte ved sin fars begravelse foran en hel nation. Efterfølgende er det royale barnebarn blevet hædret adskillige gange for talen, og nu er endnu en hæder tikket ind.

Maud Angelica Behn, datter af prinsesse Märtha Louise og barnebarn af det norske kongepar, er blevet kåret til 'Årets stemme' af det norske magasin KK.

»Maud Angelica valgte et af livets aller mest krævende situationer til at bruge sin stemme til at rette opmærksomhed mod psykisk lidelse. Hendes tale var en trøst og inspiration for mange, og den står som et af de stærkeste øjeblikke i år,« lyder begrundelsen.

I den forbindelse har KK bragt et interview med den 16-årige Maud Angelica om talen og hendes tanker omkring den.

Maud Angelica Behn og hendes mor Martha Louise. Foto: Norsk Telegrambyra AS Vis mere Maud Angelica Behn og hendes mor Martha Louise. Foto: Norsk Telegrambyra AS

»Det, som er trist med sorg, er, at man har så megen kærlighed at give til den person, som er gået bort – men de kan ikke længere modtage den.«

Sorgen ramte Maud Angelica Behn og hendes to søstre, Leah og Emma, 1. juledag sidste år.

Deres far, Ari Behn, tog sit eget liv, hvilket naturligvis bragt sorg ind i familien – men også et stort chok, hvilket prinsesse Märtha Louise tidligere har udtrykt.

3. januar fik Ari Behn en offentlig begravelse, hvor Maud Angelica Behn gav sin føromtalte tale. Over for KK forklarer hun, at hun bevidst tog udgangspunkt sit livs sværeste øjeblik og brugte sin stemme til at fokusere på psykiske lidelser.

Martha Louise asammen med sine døtre Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Martha Louise asammen med sine døtre Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn. Foto: NTB SCANPIX

»I det øjeblik var alt så forfærdeligt, at jeg havde lyst til at få noget værdifuldt ud af det meningsløse. Jeg følte, alt gjorde ondt, men jeg fik alligevel noget godt ud af det.«

Derudover var det vigtigt for Maud Angelica Behn, at hun ramte noget personligt til ære for hendes far.

»Jeg ville have alt frem ved ham, som jeg kunne lide, og de minder, vi havde. Jeg havde denne ene anledning og mulighed til at sige noget værdifuldt, så den greb jeg.«

Maud Angelica Behn uddyber, at det var vigtigt for hende at sige disse ting – for hun fik ikke muligheden, da Ari Behn var live.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

Talen, som du kan læse meget mere om HER, har efterfølgende høstet stor hæder. Det norske magasin Tara udnævnte den unge prinsesse til 'Årets modigste kvinde'.

I februar fik hun også en pris af Akuttpsykiatrikonferansen i Norge.

»Der ligger et stort hjerte i at bruge kirkerummet, medierne og det offentlige til at tale om noget så privat som psykiske lidelser og om, hvor vigtigt det er at bede om hjælp,« lød det blandt andet i begrundelsen.

Og nu følger 'Årets stemme' af KK.

Med prisen til hører også et pengebeløb, som Maud Angelica Behn donerer til LEVE, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, som hjælper folk med selvmordstanker og efterladte familier.