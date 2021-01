Fredag fylder de royale tvillinger Vincent og Josephine 10 år.

Og mens de formentlig har fået boller og lagkage som os almindelige dødelige, så har de også fået en gave, som er de færreste 10-årige forundt.

De har nemlig fået deres egne monogrammer.

Prinsesse Josephines monogram består af hendes forbogstav 'J'.