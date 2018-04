Et udenlandsk billedbureau sælger billeder af prinsesse Marie, der ligger og soler sig topløs på en strand i det franske ferieparadis Saint-Tropez.

Det skriver ugebladet Tæt På, der har set billederne og omtaler dem i den seneste udgave af bladet - dog uden at bringe dem. BT har også set billederne, der stammer fra bureauet Hollandse Hoogte, men har ligeledes valgt ikke at bringe dem.

På billederne ses prinsesse Marie i grøn badedragt, som hun havde trukket ned til livet. Størstedelen af tiden lå hun på maven på en madras, men på et tidspunkt rejser hun sig op på albuerne - og her slog fotografen til og skød adskillige billeder, mens men kunne se en stor del af hendes bryster. Billedserien er taget i juni 2017 under en ferie, hvor også prins Joachim deltog.

Kongehuset har ikke tidligere oplevet, at de kvindelige kongelige er fotograferet topløse.

»Hvad der ligger på internettet er vanskeligt at gøre noget ved, og vi har ingen kommentarer til artiklen i Tæt På,« oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling til BT.

Det er måske muligt at gå rettens vej for at få billederne fjernet, men det har Kongehuset ingen kommentarer til, hvorvidt man overvejer.