Efter et halvt års forlovelse er bryllupsplanerne ved at tage form for prinsesse Beatrice og den italienske rigmand Edoardo Mapelli Mozzi.

Således kan mediet People fortælle, at parret siger ja til hinanden 29. maj i år.

Derudover beretter mediet, at vielsen bliver markant anderledes sammenlignet med de seneste bryllupper i det britiske kongehus.

Både ved hertuginde Kate, hertuginde Meghan og prinsesse Eugines bryllup var der inviteret til storstilet fest med tilhørende karetvogn gennem byen, men prinsesse Beatrice og hendes forlovede ønsker andre og mere afslappede festligheder.

Selvom det ikke vides, hvor selve ceremonien skal foregå, så skriver det amerikanske medie, at receptionen kommer til at være på Buckingham Palace.

Et sted, hvor der også tidligere er blevet afholdt vigtige fester.

Prins William og hertuginde Kate holdt nemlig også deres bryllupsreception dér i 2011.

Forlovelsesfesten blev afholdt i London i december sidste år ved en glamourøs fest.

Den blev holdt omkring tre måneder efter, at nyheden blev offentliggjort.

'Vi er ekstremt glade for at kunne offentliggøre nyheden om vores nylige forlovelse. Vi er begge begejstrede for at starte på dette livs-eventyr sammen, og vi kan ikke vente med at blive gift.'

Sådan lød det dengang i en pressemeddelelse.

Vente, gjorde de dog alligevel, men angiveligt skal de kun holde ud indtil slutningen af maj.