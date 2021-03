Mens det britiske kongehus forsøger at tie Harry og Meghans famøse interview i glemslen, så bliver det i den grad modarbejdet af det tidligere royale par.

Hertuginde Meghan har en meget åbenmundet journalistveninde, der tilsyneladende ikke har tænkt sig at følge kongehusets taktik.

Tirsdag afslørede den amerikanske journalistveninde Gayle King, der deltog i Meghans ‘Baby Shower’, at prins Harry og prins William havde talt sammen, men at der ikke kom noget produktivt udbytte af samtalen.

Og onsdag kom der mere nyt fra Gayle King. I sit radioprogram 'Gayle King in the house’ fortalte hun ifølge TMZ, at prins Harry og hertuginde Meghan havde lavet en speciel aftale med kongehuset om, at interviewet ville blive droppet eller udskudt, hvis dronning Elizabeths mand, prins Philip, døde.

Gryden er forsat i kog i England, hvor ingen endnu kender udfaldet af balladen mellem kongehuset og Harry og Meghan.

»Altså, bare så I ved det, så havde de lavet det interview, før prins Philip blev indlagt. Hvis noget, gud forbyde det, skulle ske med ham, ville interviewet ikke været blevet bragt på det tidspunkt,« fortalte værten, der derved løftede sløret for en af de sidste par ugers mange spekulationer.

Mens Gayle Kings åbenmundethed virker til at vække glæde i USA, så begejstrer det ikke i England.

Flere kommentatorer mener, at King kun udtaler sig om så private forhold med tilladelse fra Meghan og Harry, og derfor skyder de nu med skarpt efter parret.

Onsdag var det værten Philip Schoefield fra ‘This Morning’, der revsede parret, da han interviewede kongehuseksperten Gyles Brandreth.

Gayle King skal ses som en talskvinde for Meghan, mener britiske kommentatorer.

»Er der ikke denne følelse, Gyles, at nu har I vist jeres pointe, så tag nu og hold kæft og kom videre med jeres stille amerikanske liv. I har stukket nok knive gennem monarkiets hjerte – så stop nu',« lød det fra Schoefield.

Selvom Gayle King ikke udtaler sig officielt på vegne af Harry og Meghan, så er hendes udsagn svært at se på anden måde, mener Daily Mails kommentator Stephen Glover – især fordi parret ikke har været ude og benægte, hvad hun har sagt:

»Nej, hun talte som Meghans talskvinde – og også Harrys, frygter jeg – i hvad der næsten kan ses som en overtrædelse af privatlivets fred hos et par, der hele tiden klager over mediernes indtrængen,« skriver han.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, får Gayle Kings indblanden næppe ‘gryden til at koge mindre’ og skaber formentlig dybe panderynker hos kongehuset:

Harry og Meghan burde tage hjem til deres rolige liv i USA og stoppe med at kaste med mudder, lyder det fra kommentatorerne.

»Det er da formodentlig noget, man tager alvorligt og bekymrer sig om, fordi man kunne være bekymret for, at der ville komme flere alvorlige anklager,« siger han med henvisning til de mange anklager om racisme, mobning og antydning af at kongehuset spredte løgne, som Meghan fremførte under interviewet med Oprah.

»Det her er en indignation om, at hvis Harry og Meghan ikke får den ørenlyd fra kongehuset, som de åbenbart har brug for, så er de villige til at gå videre,« siger Illeborg.

Og det er bestemt ikke det, man ønsker i det britiske kongehus:

»Jeg tror, at man fra kongehusets side forsøger at gøre, hvad man kan for at holde det på familieplan. Kongehuset har ingen interesse i, at denne debat skal fortsætte. Det bedste, der kunne ske for kongehuset, er, at man på et tidspunkt fik et eller andet arrangement, hvor Harry og William er sammen, så man kan se, at de har det godt sammen. Men indtil det sker, så vil gryden være i kog, og emnerne vil være sprængfarlige, og de personer, der er med, er åbenbart villige til at at hælde mere benzin på bålet«, siger han.