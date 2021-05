Der er gang i de kongelige sager i Storbritannien.

Knap er der lagt låg på balladen om Harry og Meghans Oprah-interview, før en ny spændende skilsmissesag vækker interesse.

Det er skilsmissen mellem dronning Elizabeths ældste barnebarn, Peter Phillips, og hans canadiske ekskone Autumn, der trækker fornyet opmærksomhed.

Parret blev separeret i 2019, men nu skal parterne mødes i retten for at få styr på en skilsmisseaftale, skriver The Telegraph.

Autumn og Peter Phillips ved prins Harrys bryllup. Foto: GARETH FULLER Vis mere Autumn og Peter Phillips ved prins Harrys bryllup. Foto: GARETH FULLER

Og det kan måske ende med en strid om millioner. For Peter Phillips er ifølge Daily Mail hele 14,4 millioner pund værd, hvilket svarer til 123 millioner kroner.

Parret skal angivelig ikke selv møde i retten, men deres respektive advokater skal møde op i højesteret for at blive enige om et forlig i fordelingen af formuen.

Og det bliver måske ikke helt problemfrit. Peter Phillips har i hvert fald hyret en af Englands førende skilsmisseadvokater, Nicholas Yates.

Peter Phillips er søn af prinsesse Anne, og han blev gift med Autumn i 2008. Parret har sammen døtrene Savannah og Isla på henholdsvis ni og syv år.

Peter Phillips har et nært forhold til prins William. Her ses de ved OL i 2012. Foto: CARL COURT Vis mere Peter Phillips har et nært forhold til prins William. Her ses de ved OL i 2012. Foto: CARL COURT

Da parret i 2019 meddelte, at de skulle skilles, oplyste de, at det var, fordi de havde besluttet, at det var bedst for deres børn og deres venskab, hvis de blev skilt.

»Efter at have informeret Hendes Majestæt Dronningen og medlemmer af begge familier sidste år, har Peter og Autumn besluttet at blive separeret,« lød det i meddelelsen.

Selvom Peter Phillips er nummer 16 i tronfølgen til den britiske trone, så har han levet et mindre offentlig liv og er knap så kendt som sine berømte fætre prins William og prins Harry.

Det skyldes blandt andet, at hans mor, prinsesse Anne, besluttede, at ingen af hendes to børn, Peter og Zara, skulle have kongelige titler.

Det var i 2008, at parret blev gift. Foto: IAN MCILGORM Vis mere Det var i 2008, at parret blev gift. Foto: IAN MCILGORM

Peter Phillips har en universitetsgrad i sportsvidenskab og har blandt andet arbejdet for bilmærket Jaguar.

På en af sine forretningsrejser til Canada mødte han sin nu forhenværende hustru. Hun vidste ikke, at han var kongelig, da de mødtes.

Parret blev gift i 2008, men blev kort efter voldsomt upopulære, da de solgte deres bryllupsbilleder for 500.000 pund til magasinet Hello! Siden har de forsøgt at holde lav profil i medierne.