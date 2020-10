Delphine Boël har vundet retssagen mod den belgiske kong Albert II og kan nu kalde sig prinsesse af Belgien.

Det har retten i Belgien besluttet torsdag, skriver mediet The Brussels Times.

Egentlig var det forventet, at sagen skulle være afsluttet 29. oktober, men retten har, af uforklarlige årsager, altså allerede afsluttet sagen fra dags dato.

Ifølge belgiske medier vil 52-årige Delphine Boël nu ændre sit navn efter faderen og kalde sig prinsesse af Belgien.

Delphine Boël forlader retten i Belgien. Foto: OLIVIER HOSLET Vis mere Delphine Boël forlader retten i Belgien. Foto: OLIVIER HOSLET

Sagen mellem Delphine Boël og kong Albert II har efterhånden udviklet sig til en mindre skandalesag for det belgiske kongehus.

I 2005 udtalte Delphine Boël, at hun følte sig overbevist om, hvem hendes far var. Hendes mor, Sybille de Selys Longchamps, hævdede nemlig at have haft en affære med kong Albert fra 1966 til 1984.

Kong Albert strittede imod og afviste alle spekulationer om dette. Men retten i Bruxelles beordrede, at den i dag 86-årige kong Albert skulle afgive DNA for at bevise, at han ikke var far til Delphine Boël.

DNA-prøven viste, at kong Albert er far til Delphine Boël. Og efterfølgende indrømmede kongen så alle påstande om hans tidligere affære.

Beviserne gjorde så, Delphine Boël krævede at blive tituleret »hendes kongelige højhed« og »prinsesse af Belgien«.

Og det er nu lykkedes for hende.

Opdateres...