Kronprinsparret står lige nu i det, kongehusekspert Jacob Heinel Jensen kalder for deres »største krise«, efter de fortsat har prins Christian indskrevet – og fortsat påtænker at indskrive prinsesse Isabella efter sommerferien – på den for tiden så omdiskuterede kostskole Herlufsholm.

Kongehuseksperter, almindelige danskere og B.T.-læsere fremlægger nemlig i stor stil den holdning, at de royale børn bør trækkes ud af skolen efter beskyldningerne om årtiers vold og overgreb.

Men nu er der gode nyheder hos kronprins Frederik og den royale familie.

For sagen har tilsyneladende ikke påvirket danskernes lyst til at spænde løbeskoene for kronprins Frederik.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældeste søn, prins Christian, foran den omdiskuterede kostskole Herlufsholm, hvor den kommende konge startede i 1.g sidste år som kostskoleelev. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældeste søn, prins Christian, foran den omdiskuterede kostskole Herlufsholm, hvor den kommende konge startede i 1.g sidste år som kostskoleelev. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Royal Run – det landsdækkende løb, der blev stiftet i 2018 i anledningen af kronprinsens 50-års fødselsdag – slår nemlig deltagerrekord.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at hele 82.345 personer allerede har tilmeldt sig løbet, der først afholdes 2. pinsedag d. 6. juni i byerne Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved og København, samt på øen Bornholm.

Derudover har en løbetur med kronprinsparret, der som bekendt selv snører løbeskoene og løber med i storbyerne, også lokket rekordmange førstegangsløbere med, da næsten 40 % af de tilmeldte løbere har registeret, at det bliver deres første Royal Run.

Kronprins Frederik løber Æresrunden med hjemvendte OL- og PL-atleter under Royal Run i København, søndag den 12. september 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik løber Æresrunden med hjemvendte OL- og PL-atleter under Royal Run i København, søndag den 12. september 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er dog stadig ledige billetter tilbage, da kun værtsbyen Næstved melder om udsolgt – og her går 10-kilometerruten faktisk tilmed forbi Herlufsholm.