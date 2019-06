80.000 danskere løber i dag sammen

'Royal Run', som er blevet en kæmpe succes, er startet af kronprins Frederik, og det er ret unikt, fortæller ekspert.

»Der findes ikke noget tilsvarende – heller ikke hvis man ser på de andre kongehuse rundt om i Europa,« siger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Der er enkelte eksempler, som minder lidt om kronprins Frederiks 'Royal Run', men ikke noget, der har helt den samme appel til den brede befolkning.

(ARKIV) Billeder fra 'Royal Run', da det blev holdt i Odense i 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Billeder fra 'Royal Run', da det blev holdt i Odense i 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Eksempelvis er der engelske prins Harry, som står bag 'Invictus Games'. Et sportsstævne for skadede veteraner.

»Den store forskel er, at 'Royal Run' er for alle. Du skal ikke have nogen særlig baggrund for at kunne medvirke, og alle kan deltage,« siger Hovbakke Sørensen, som også påpeger, at det også henvender sig til det brede publikum ved at have både korte og længere distancer.

Man kan vælge at løbe en distance på enten 10 kilometer, fem kilometer eller en mil, som er lidt mere end 1,6 kilometer lang.

Og netop distancen på en mil satte rekorder sidste år. Den endte nemlig som den 'one mile'-distance i verden med flest løbere.

Med sine 7852 deltagere slog den løbet 'Fifth Avenue Mile', som foregår i storbyen New York.

»Succesen kommer på baggrund af, at Kronprinsen har den status som idrætsmand, han har, sammenlagt med hans popularitet.«

Lars Hovbakke Sørensen fortæller desuden, at den position som sportsmand, som kronprins Frederik har fået, også er helt særlig, og den er aldrig set før.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at han har skabt et stærkere defineret brand for sig selv, siger brandingekspert Frederik Preisler, som er partner i firmaet Mensch.

»Det er jo en god kommunikationsstrategi fra kongehusets side. De har bogstaveligt talt skabt en bevægelse, hvor folk kan løbe med i stedet for at stå og vifte med flag på siden,« siger Preisler og uddyber:

»Jeg tror dog ikke nødvendigvis, at det har gjort hans brand skarpere defineret. Spørgsmålet er måske, om folk vil forbinde 'Royal Run' ret meget med kongehuset om nogle år.«

Frederik Preisler forklarer, at 'Royal Run' bekræfter det, vi alle vidste allerede, nemlig at kronprins Frederik er en sportsmand.

Han siger, at Kronprinsens plads i Den Internationale Olympiske Komité på godt og ondt er mere definerende for hans brand. Der er nemlig brug for en kant, når man skal gøre et brand skarpt.

''Royal Run' er hverken overraskende eller kantet, fortæller Preisler. Løbet er et smukt eksempel på folkelighed, og dér kan Kronprinsen være den sportsmand, man kender ham som. Den Internationale Olympiske Komité er derimod kun sport på overfladen, den handler langt mere om politik, slår han fast.

Lars Hovbakke Sørensen er enig i, at 'Royal Run' er folkelig, og det er blevet en stor succes, slår han fast.

Hvor man tidligere så, at folket gjorde noget for de kongelige, så er Kronprinsen lykkedes med at gøre noget for folket.

»Man kan se, at de kongelige, og især de meget populære af dem, virkelig kan rykke noget. Kronprinsen har formået med 'Royal Run' at skabe stor opmærksomhed omkring folkesundhed,« siger kongehuseksperten.