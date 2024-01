For os dødelige kan det lyde som en helt normal ting, at vi besøger vores kære, når de af den ene eller anden grund er indlagt på hospitalet.

Men for de britiske royale er det på ingen måde kutyme.

Det fortæller Rebecca English, royal korrespondent hos Daily Mail, efter kong Charles besøgte sin svigerdatter kronprinsesse Kates sygeseng på et privathospital i London, hvor hun i over en uge har været indlagt efter en planlagt operation i maven.

Kongen er fredag blevet indlagt samme sted, hvor han skal opereres for en forstørret prostata, men besøget kom altså forud for dette.

Prinsesse Kate fik besøg af sin svigerfar. Foto: Chris Jackson/AFP/Ritzau Scanpix

Den royale korrespondent kalder det for overraskende, men samtidig sender kong Charles et stærkt signal om relationen mellem ham og svigerdatteren, siger hun.

»De højerestående familiemedlemmer (i den royale familie, red.) bryder sig generelt ikke om at skabe opmærksomhed om sig selv eller deres kære. Og de er også udmærket klar over, at den ekstra sikkerhed og medieopmærksomhed, der uundgåeligt følger med dem, er det sidste, et travlt hospital – eller andre patienter – har brug for,« skriver hun.

Når kong Charles alligevel kommer på besøg, er det ifølge Rebecca English et udtryk for, hvor højt han værdsætter svigerdatteren.

»Han er kommet til at forgude Kate, som han ikke bare har knyttet bånd med over fælles interesser som musik og kunst, men også over sine børnebørn. Kongen synes, at hun gør et vidunderligt stykke arbejde med at opdrage George, Charlotte og Louis (kongens tre børnebørn, red.).«

Da kong Charles fredag blev indlagt, havde han sin kone, dronning Camilla, ved sin side, og det har bestemt heller ikke været normen. Dronning Elizabeth besøgte eksempelvis kun fra tid til anden prins Philip, når han havde længere hospitalsophold.

Dronning Camilla skulle angiveligt også have bedt sin mand, som er 75 år gammel, om at skrue en smule ned for arbejdsbyrden fremover.