»Jeg bebrejder ikke hverken prins Joachim eller Kronprinsparret – det er bare en trist situation,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen efter nyheden om, at dronning Margrethe i år skal holde jul uden nogen af sine børn eller børnebørn ved sin side.

»Det er et meget godt billede på, hvad Kongehuset har været igennem. Et år med absolut og total splittelse, og nu bliver julen så også et eksempel. Der er ingen af dem, der holder jul sammen, og Dronningen får nu lov at sidde med prinsesse Benedikte, mens hendes børn er spredt ud over hele kloden.«

Reaktionen kommer efter, at Kongehuset onsdag kunne melde ud, at Dronningen holder jul med sin søster og private venner på Djursland, mens Kronprinsparret rejser til Australien for at fejre højtiden med Kronprinsessens familie.

»Prins Joachim og prinsesse Marie vil sammen med deres børn tage på en længe planlagt udlandsrejse hen over julen,« lød det videre fra Kongehuset.

Prins Joachim og prinsesse Marie skal holde jul med deres i alt fire børn. Her ses de på et billede fra 2020. Foto: Kongehuset Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie skal holde jul med deres i alt fire børn. Her ses de på et billede fra 2020. Foto: Kongehuset

Til B.T. oplyser grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, at også prins Joachims to ældste børn fra hans første ægteskab, prins Nikolai og prins Felix, vil være med på rejsen.

Og netop de to sønner og deres yngre halvsøskende, prinsesse Athena og prins Henrik, er omdrejningspunktet for den splittelse, som Jacob Heinel Jensen kalder 'den største danske royale krise i nyere tid'.

I september kom dronning Margrethe med den højst opsigtsvækkende melding, at prins Joachims fire børn fra årsskiftet vil miste deres royale titler. Fremover vil de ikke være prinser og prinsesser, men derimod grever og komtesse.

Beslutningen var ikke truffet i samråd med børnenes far, fortalte han til B.T. og tilføjede, at han ikke havde talt med Dronningen siden meldingen – som han for i øvrigt ikke havde modtaget personligt, men fra hofmarskalen – og at forholdet til Kronprinsparret desuden var 'kompliceret'.

Dronning Margrethe skal i år holde jul med sin søster, prinsesse Benedikte, samt private venner. Foto: Axel Schütt Vis mere Dronning Margrethe skal i år holde jul med sin søster, prinsesse Benedikte, samt private venner. Foto: Axel Schütt

Et par uger senere tog prins Joachim så en sviptur til Danmark for at tale med sin mor. Og da hun tidligere på måneden holdt regeringsjubilæum, var han og prinsesse Marie inviteret.

At de har talt sammen er dog ikke ensbetydende med, at de taler godt sammen, påpeger Jacob Heinel Jensen,

»Og at man ikke er i stand til at samle prins Joachim, prinsesse Marie og Dronningen i julen viser jo også, hvordan forholdet er. Det kan jeg ikke lade være med at tolke på,« siger han.

»Når det så er sagt, så ville det også se underligt ud, hvis de skulle holde jul sammen, når de ikke engang kunne tale i telefon sammen under Kongehusets største krise. Så på den måde vil jeg ikke sige, meddelelsen er overraskende. Det understreger bare, hvor dårlige forholdene er internt i den kongelige familie, og jeg synes faktisk, det er lidt trist, at den 82-årige dronning ikke skal holde jul sammen med nogle af sine børn.«