Vejret var bestemt ikke med prins William og hertuginde Kate, da de i den forgangne uge var på officiel rejse til Caribien.

Da parret landede i Nassau på Bahamas åbnede himlen sine sluser over dem, men vejret var meget betegnende for de kolde afvaskninger, parret har været udsat for den seneste uge.

Den 19. marts tog parret afsted mod Belize, Jamaica og Bahamas på deres første store rejse siden covid-19.

Anledningen var Dronning Elizabeths 70 års jubilæum som regent, men havde den royale familie drømt om, at turen ville blive en charmeoffensiv, lykkedes det på ingen måde. Det mener en af de royale korrespondenter, der har fulgt William og Kate på rejsen.

Hertuginde Kate ankommer til Nassau i styrtregn.

Faktisk kalder Russell Myers fra The Mirror turen for decideret ‘tonedøv’.

»Det så ofte ud som en sjov tur ned ad mindernes allé, men var i virkeligheden en ofte tilfældigt organiseret ode til en svunden tid,« skriver han.

Ifølge den royale reporter var turen så fyldt af PR-brølere, at det har skadet den kommende konge og dronnings ry og rygte.

Blandt fadæserne regner han en situation, hvor William og Kate kørte vinkende rundt i en åben Land Rover, og en anden situation, hvor parret trykkede jamaicanske børns hænder gennem et metalhegn.

At prins William og hertuginde Kate lod sig køre rundt i en åben Land Rover, så det jamicanske folk kunne hylde dem, vakte minder om gamle dage, og var et pinligt PR stunt, mener The Mirrors royale korrespondent.

Begge situationer var tåkrummende pinlige, mener han i en tid og på steder, hvor opbakningen til det britiske monarki langtfra er så stærk, som den var engang.

Russell Myers skriver, at den kommende konge og dronning til tider ‘så utilpasse ud’ og at deres ‘sammenbidte kæber’ sagde ALT om turen.

»Vi ved, at deres styrke er deres varme og autenticitet, men denne tur fik dem til at ligne den slags opblæste kongelige, som gik af mode i 1960erne,« skriver han i The Mirror.

Problemerne begyndte allerede på rejsens første dag, hvor en landsby i Belize, hvor parret skulle have besøgt en kakaofarm, bad de royale gæster om at holde sig væk.

Demonstranter i Kingston på Jamaica ytrede deres modvilje mod prins William og hertuginde Kates besøg i landet.

Og problemerne fortsatte på rejsens næste stop Jamaica, hvor vrede demonstranter krævede frigørelse fra det britisk styre.

I et forsøg på at ramme tidsånden holdt prins William, da han og Kate var til officiel middag hos Jamaicas regeringsleder, Patrick Allen, en følelsesladet tale, hvori han fordømte slaveriet.

Han anerkendte, at selvom smerten stadig sidder i Jamaica, er det også et land, som møder sin fremtid med viljestyrke og mod, ligesom han takkede dem for det bidrag, de har ydet til det, han kalder ‘britisk liv’.

Et bidrag, der snart kan blive markant mindre. For jamaicanske politikere – heriblandt premierminister Andrew Holness – gjorde det klart, at de ønsker Jamaica skal blive en republik og løsrive sig fra det britiske kongehus.