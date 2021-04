Kok Darren McGrady husker tydeligt sit første møde med prins Philip.

Ved et uheld forvekslede han nemlig dronning Elizabeths ægtemand med en havemand.

Det var sen aften. Prinsen var iført en nusset sweater og trissede rundt i køkkenet på Balmoral Castle og ledte efter den ansvarlige kok.

Fandt så Darren McGrady, der efter eget udsagn ikke gav det bedste førstehåndsudtryk, men:

»Efter det kiggede prinsen forbi køkkenet fire til fem gange om ugen,« fortæller kokken, der trods alt nåede at få mange minder med den nu afdøde prins.

Nogle af disse fortæller han om i en YouTube-video, han har dedikeret til prins Philip.

Darren McGrady beretter om dengang, prinsen hellere ville have maden tiltænkt personalet, fremfor den, der var forberedt til de kongelige.

Og hvordan prinsen engang irettesatte kokkens håndtering af en … mango.

Darren McGrady. Foto: Steve Meddle/Shutterstock

»Hertugen kom ind i køkkenet, mens jeg stod og skrællede og skar mango. Han stod bare der og kiggede. Så sagde han: 'Det der er ikke den rigtige måde at skrælle en mango!'«

»Så kom han over og sagde: 'Giv mig en kniv. Give mig en ske',« husker kokken.

Og på den måde lærte kongehusets kokke altså at skrælle mango.

»Han var så begejstret. Han var stolt af, at han rent faktisk havde lært kokkene at ordne mango,« husker Darren McGrady.

Prins Harry kaldte sin farfar for 'grillmesteren'. Foto: GLYN KIRK

I 15 år var han ansat som Dronningen, prinsesse Diana, prins William og prins Harrys personlige kok.

Et job, der altså også gav ham et indgående kendskab til prinsen, der ofte ville svinge forbi køkkenet efter at have drukket den traditionelle britiske eftermiddagste.

»Prinsen kommer ned! Prinsen kommer ned,« husker han, at folk ville råbe, når prinsen var på vej.

Men råbet var ikke en advarsel. Nærmere et udtryk for begejstring.

»Jeg tror, alle kokkene elskede, når han kom ned i køkkenet. Han havde altid været i haven inden, og han vidste lige nøjagtigt, hvilke grøntsager og frugter der var modne.«

»Man var nødt til at være foran på alle parametre. Når han kom ned i køkkenet og spurgte: 'Hvad skal vi have i aften?' og 'Er der nogen jordbær i haven?' var det ledende spørgsmål.«

»Han vidste, der var jordbær i haven, og du havde bare også at være bevidst om det. Han tolererer ikke fjolser med glæde.«

Den i dag 59-årige kok tilføjer, at alt dog ikke var alvor med prinsen, som mest af alt kiggede forbi køkkenet, fordi han elskede mad.

Prins Philip blev begraet 17. april. Foto: ADRIAN DENNIS

»Han kiggede ofte forbi for at snakke om grillmad. Han elskede mad – og elskede særligt at grille. Prins Harry kaldte ham 'grillmesteren' – og det var han virkelig.«

Samtidig husker Darren McGrady også prinsen, der gik bort som 99-årig 9. april, som humoristisk.

»Han var flabet, som prins Harry kaldte det.«

»En dag på Balmoral Castle fik jeg øje på en, der stod foran frugtskabet. Jeg kunne kun se pågældendes ryg. Jeg råbte gennem vinduet: 'Hey! Kan jeg hjælpe dig med noget?'«

»Og så gik det op for mig, det var prinsen. Han stak hovedet frem, og jeg sagde så: 'Undskyld, Deres Kongelige Højhed, jeg troede, at nogen var ved at stjæle vores frugt.«

»Han så sig så tilbage, smilte og sagde så: 'Nuvel, det er jeg også.«