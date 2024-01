Det er ikke kun i Danmark, at royale kager går som varmt brød i disse dage.

Også i Spanien bliver de langet over disken i hobetal.

I hvert fald i bageriet El Obrador, der betyder 'værkstedet', i Fuengirola, hvor bageren Claus Bredsgaard og konen Charlotte Bredsgaard har deres butik.

»Vi har solgt rigtigt mange. Over 500 allerede. Det er mange for en dansk bager her på solkysten,« siger Charlotte Bredsgaard.

Charlotte og Claus Bredsgaard har haft travlt med at producere royale kager. Foto: Privat. Vis mere Charlotte og Claus Bredsgaard har haft travlt med at producere royale kager. Foto: Privat.

Den royale dessertkage har en nøddebund med skovbærmousse, og ovenpå er der så en marcipan-marguerit med citroncreme.

»Vi kommer oprindeligt fra Fredensborg, så vi følte, at vi skulle lave noget særligt ud af begivenheden. Derfor har vi lavet denne kage, der koster 37 kroner, og den er der altså blevet taget godt imod,« siger Charlotte Bredsgaard.

Sammen med manden åbnede hun i 2019 bageriet, der sælger dansk bagværk.

»Men så kom corona, og derfor måtte vi vente tre år på rigtigt at komme i gang med forretningen. Men vi er fra den generation, der smøger ærmerne op. Min mand har været håndværkerbager i 40 år, siger hun.

Prisen per royal kage er 37 kroner i det dansk/spanske bageri El Obrador i Fuengirola. Foto: Privat. Vis mere Prisen per royal kage er 37 kroner i det dansk/spanske bageri El Obrador i Fuengirola. Foto: Privat.

I dag får de så fuldt hus i den café, der hører til bageriet.

»Bordene er blevet reserveret, så der er mange, der skal følge tronskiftet på skærmen her hos os. Jeg tror, at der er mange hernede, som synes, at det er hyggeligt, at der ikke behøver at være alkohol involveret, når man er sammen om noget,« siger Charlotte Bredsgaard, der i dagens anledning har forretningen fyldt med danske flag.

»Normalt bruger vi ikke flag i butikken, da det ikke skal blive til diverse kolonier hernede. Der skal være plads til alle. Men i dag skal der være plads til danske flag,« siger hun.

Følg tronskiftet i B.T.s LIVE-blog lige her.