Fra en 'actionman' til en 'duksedreng'.

Sådan beskriver den kendte royale journalist og forfatter Angela Levin den 36-årige britiske prins Harry.

Ifølge Levin, der står bag bogen ’Harry – Samtaler med prinsen’, har det fuldstændig ændret Prinsen, at han og hustruen, 39-årige Meghan Markle, udtrådte af det britiske kongehus for at flytte til solskinsstaten Californien i USA.

Det skriver hun søndag i en længere artikel i The Sunday Telegraph, hvor hun blandt andet også kalder prins Harry for 'en skygge af sig selv'.

Ifølge forfatteren Angela Levin så er Meghan Markle blomstret op i Californien, mens prins Harry er visnet. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Ifølge forfatteren Angela Levin så er Meghan Markle blomstret op i Californien, mens prins Harry er visnet. Foto: TOBY MELVILLE

Angela Levin påpeger desuden, at hvor prins Harry – efter hendes mening – nægtede at være storebror Williams sidestykke, så har han accepteret at blive Meghans.

'Men han er selvfølgelig ikke den første mand i verden, der bliver forblændet af en smuk kvinde med en anden dagsorden, som han så adopterer som sin egen,' skriver Levin.

Ifølge hende er et af de mest tydelige tegn på prins Harrys accept som værende nummer to, at han angiveligt har ændret sin accent og talemåde for at tilpasse sig det 'woke'-liv i Californien.

Noget, som især kom til udtryk under prins Harrys og Meghans seneste podcastdebut, skriver forfatteren, der tilbragte månedsvis på at følge prins Harry i forbindelse med 2018-bogen ’Harry – Samtaler med prinsen’.

Ifølge Angela Levin så er Meghan Markle blomstret op i Californien, mens prins Harry er visnet. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Ifølge Angela Levin så er Meghan Markle blomstret op i Californien, mens prins Harry er visnet. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hun påpeger blandt andet, at prins Harry udtalte året 2020 som 'tyve-tyve' i podcasten, og at parret adskillige gange benyttede sig af sætningen 'kærligheden vinder'.

»Men jeg tror ikke, at der er mange i den royale familie, som har mødt særligt meget af den kærlighed i de seneste 12 måneder,« slutter Levin og hentyder til prins Harrys og hertuginde Meghans år i eksil, siden de brød med kongehuset.

The Independent har forsøgt at få en kommentar fra hertugparrets talsperson, men det har ikke været muligt.