'Harry har ret til sine meninger. Men når han kritiserer det britiske statssamfund - den organisation, der ligger tættest på Dronningens hjerte - har han mistet forstanden.'

Sådan skriver den royale fotograf, Arthur Edwards i en klumme i The Sun. Fotografen har dækket det britiske kongehus de seneste 40 år.

Det er især én udtalelse, der har fået fotografen op ad stolen.

Prins Harry har nemlig kritiseret det britiske statssamfund (commonwealth, red.), som er en sammenslutning af engelsktalende lande, hvoraf mange tidligere har været britiske kolonier.

Kritikken fra Prins Harry går på, at for at flytte sig fremad i det britiske statssamfund, må man erkende dets ubehagelige fortid og historie.

Og det er altså ikke faldet i god jord - især ikke hos den royale fotograf, Arthur Edwards, der har fulgt og fotograferet Prins Harry gennem hans liv.

'Ethvert land kan lære af historien og komme videre. Harry burde stoppe med at lytte til sin hustru, som tydeligvis fylder ham med disse ideer,' skriver Arthur Edwards i The Sun.

Om ægteskabet med Meghan Markle skriver han desuden, at han håber, at Prins Harry 'snart kommer til fornuft'.

Årsagen til, at Arthur Edwards farer sådan op, er, at dronning Elizabeth er overhoved for det britiske statssamfund.

Hun ser det som en af sit livs største bedrifter, og har viet sit liv til at holde sammen på de 54 lande, der er en del af det britiske statssamfund.

'Harry ved præcis, hvor vigtigt det britiske statssamfund er for Dronningen, og det gør Meghan også. Så at kritisere den ene ting, som Dronningen holder allermest af, nemlig at bevare det britiske statssamfund, er en fornærmelse mod hende,' lyder det videre fra fotografen.

Hverken Prins Harry eller Hertuginde Meghan har kommenteret kritikken.

Det er ikke første gang, at netop fotografen Arthur Edwards retter kritik mod Prins Harry og hans ægteskab.

Sidste år skrev han i en anden klumme for The Sun, at ankomsten af Meghan Markle til det britiske kongehus har ændret billedet.

I klummen skriver han, at parret har brugt en masse penge, som ikke er deres. Han kalder desuden Prins Harry for 'kontrollerende' og giver Meghan Markle skylden for det.