Prins Harry og Meghan Markles barn, der forventes at komme til verden inden længe, bliver den syvende i arvefølgen til den britiske trone og en del af et stolt britisk monarki.

Men alt tyder på, at det royale barn ikke får meget at gøre med Meghan Markles side af familien.

Sandsynligvis vil Meghan og Harrys barn kun have et forhold til sin bedstemor, Meghan Markles mor, Doria Ragland.

Det mener Robert Jobson, der er royal redaktør på den britiske avis London Evening Standard og jævnligt bruges som tv-kommentator hos blandt andet Sky News og BBC.

»Barnet vil helt klart se sin bedstemor Doria. Men det er uklart, hvilket – hvis noget overhovedet – forhold, barnet vil få til sin bedstefar, Thomas Markle, og hans side af familien,« siger Robert Jobson til B.T. og tilføjer:

»Der er ingen kommunikation mellem dem i øjeblikket.«

Mens 37-årige Meghan Markle har et tæt og godt forhold til sin mor, yogainstruktør Doria Ragland, så er historien nemlig en ganske anden med faderen, Thomas Markle.

Han meldte sidste år afbud til Meghan og Harrys bryllup få dage inden ceremonien grundet helbredsproblemer.

Meghans mor, Doria Ragland, med prins Charles ved det royale bryllup sidste år. Foto: POOL New Vis mere Meghans mor, Doria Ragland, med prins Charles ved det royale bryllup sidste år. Foto: POOL New

Det skete kort efter, det var kommet frem, hvordan Meghans far havde iscenesat falske paparazzi-billeder af sig selv, mens han forberedte sig til brylluppet.

Grundet fortiden skal Thomas Markle nok ikke gøre sig forhåbninger om et forhold til Meghan og Harrys barn.

Det mener royal ekspert Duncan Larcombe, som er forfatter til bogen 'Prince Harry: The Inside Story'.

»Jeg kan slet ikke i bare ét øjeblik forestille mig, at Thomas Markle nogensinde kommer til at møde sit barnebarn,« siger Duncan Larcombe ifølge The Sun i dokumentaren 'Meghan and Harry: A Royal Baby Story', der havde premiere i april.

Der er ingen kommunikation mellem dem i øjeblikket Robert Jobson, royal redaktør på London Evening Standard

Meghan Markle har ikke selv direkte kommenteret, hvorvidt hun har tænkt sig at lade sit kommende barn se sin morfar, men efter brylluppet sidste år sendte hun et fem sider langt brev til sin far.

I brevet, som Thomas Markle har vist frem i Daily Mail, skrev Meghan Markle, at faderen havde 'knust hendes hjerte i en million stykker ved at fabrikere historier i pressen.

Meghan Markles halvsøster, Samantha Markle, har taget faderen i forsvar og mener, at det tværtimod er den nu royale datter, den er gal med.

»Hun har intet hjerte. Ellers ville hun gøre alt, hvad hun kunne, for at han havde det godt, gengælde det, han har gjort for hende, ved at være kærlig og overbærende over for ham, nu hvor han er blevet gammel. Knust hjerte? Nej, det er hans (Thomas Markles, red.) hjerte, der er knust,« siger Samantha Markle ifølge Daily Mail i dokumentaren 'Meghan and the Markles: En familie i krig', der blev sendt på britisk tv i marts.

Prins Harry og Meghan Markle fotograferet i slutningen af februar 2019. Foto: FADEL SENNA Vis mere Prins Harry og Meghan Markle fotograferet i slutningen af februar 2019. Foto: FADEL SENNA

Forholdet mellem Meghan og Samantha Markle er dog heller ikke just hjertevarmt. Halvsøsteren har flere gange kritiseret Meghan Markle i medierne, og hun har også arbejdet på at skrive en bog om hende.

Tilsyneladende håber Meghans far dog stadig på, at han får en chance for at se sit barnebarn.

»Han ville give alt for at møde den nyankomne og håber, at han kan bevise over for sin datter, at deres forhold bør få endnu en chance, og at han bør have en plads i deres liv,« har en ven til Thomas Markle tidligere sagt til Daily Express.

Prins Harry og Meghan Markles førstefødte får, uagtet forholdet til Markles familie, en enorm familie på faderens side. Samtidig bliver Baby Sussex, som britiske medier kalder barnet, som nævnt den syvende i arvefølgen til tronen.