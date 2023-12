Et chok. En bombe. Fuldstændig uventet.

Sådan beskriver Emma Paaske, historiker med speciale i Kongehuset, aftenens nyhed om, at dronning Margrethe abdicerer som Danmarks dronning og giver tronen videre til kronprins Frederik.

»Det er et kæmpe chok. Jeg fældede en tåre. Det er ikke noget, vi havde regnet med, fordi hun altid har sagt, at hun bliver, indtil hun falder af pinden.«

»Men det viser også, at hun respekterer rollen som Dronningen og regent. Hun kan ikke mere, hendes krop har sagt stop, og heldigvis er den næste generation klar. Frederik er klar, Christian er klar. Det bliver vildt,« siger hun.

Emma Paaske er heller ikke i tvivl om, at det har været vigtigt for dronning Margrethe, at prins Christian nåede at fylde 18 år, før hun valgte at abdicere.

»Jeg tror, det har været magtpåliggende for hende, at hun skulle føle, at han var klar, og at han selv skulle føle, at han var klar. Og det var meget tydeligt til hans fødselsdag, at han er klar. Han holdt en fantastisk tale, han var komfortabel med at være i centrum og med at være den næste i rækken.«

Som nævnt har dronning Margrethe altid sagt, at hun først ville gå af tronen, den dag hun ikke var her mere. At det nu er endt anderledes, må derfor også have været en svær beslutning for hende, mener Emma Paaske.

Samtidig mener hun også, at beslutningen får en hel del af de ting, der har fundet sted i Kongehuset de seneste par år, til at give mere mening.

»Det er højst sandsynligt en beslutning, hun har taget sammen med sin familie, og nu begynder alting også at give mening i forhold til, hvorfor tingene skulle gå lidt hurtigere. Her tænker jeg for eksempel på titlerne (som prins Joakims børn sidste år mistede, red.). Hele hendes plan giver pludselig mening nu. At få kørt den næste generation i stilling og sørge for at alt er, som det skal være, når Frederik overtager som konge. Det lige pludselig meget, meget tydeligt.

Dronning Margrethe fratræder officielt 14. januar, hvor kronprins Frederik vil blive Danmarks konge.