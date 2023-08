Kronprinsesse Mary var den første, der søndag eftermiddag på flyvestation Skrydstrup trykkede hænder med det ukrainske præsidentpar, Volodymyr Zelenskyj og Olena Volodymyrivna Zelenska.

Det fremgår af en video, som Kongehuset har delt på Instagram, og som har fået flere følgere til at reagere.

Det er præsidentparrets første officielle besøg i Danmark og ifølge Kongehuset markerer det:

»Den danske støtte og opbakning til det ukrainske forsvar med fokus både på den konkrete militære støtte og den langsigtede støtte til landet og dets befolkning.«

Her ankommer Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska til Skrydstrup og modtages af kronprinsesse Mary, statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ankommer Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska til Skrydstrup og modtages af kronprinsesse Mary, statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men dét falder ikke i alles smag.

Mens nogle følgere med kommentarer som ‘Der måtte jeg lige fælde en tåre’, ‘Sådan’ og ‘Jeg er pavestolt af Danmark’, viser deres opbakning, er andre mindre begejstrede for kronprinsessens deltagelse.

»Synd at blande Kongehuset ind i den anspændte politiske situation. Især fordi man ofte understreger, at Kongehuset ikke er politisk,« skriver en følger på Kongehusets Instagram.

»Hvorfor skal Mary blandes ind i det her? Er det ikke en politisk handling,« spørger en anden, mens det fra en tredje lyder:

»Jeg er normalt kun positiv overfor kongehuset arbejdsopgaver, men det her er alt for politisk til jeres indblanden … Det her splitter….«

Spørger man B.T.’s tidligere royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er der dog ingen tvivl om, at det er helt efter bogen, at kronprinsesse Mary stod forrest, da det ukrainske præsidentpar søndag landede i Skrydstrup.

»Det er inden for skiven og fuldkommen ufarligt at sende Mary afsted i den her sammenhæng,« siger Jacob Heinel Jensen, der i dag er korrespondent i USA udsendt for Berlingske.

»Det er utopisk at tro, at kongehuset ikke bliver brugt i den her sammenhæng. Men det er vigtigt, at det er en sag, der samler danskerne, hvor vi er enige om, at Putin er ‘bad guy’,« siger han og tilføjer:

»Danmarks ansigt udadtil er, at vi står 100 procent bag Ukraine, og det er ikke første gang, man har brugt kongehuset til at vise det.«

Jacob Heinel minder om, at kronprins Frederik tidligere har lagt blomster foran den ukrainske ambassade, at prins Joachim som forsvarsattaché har udtalt sig om krigen, og at dronning Margrethe i et interview med Weekendavisen har vist, hvordan hun følger slagets gang minutiøst, og håber at Ukraine kan besejre russerne.

Faktisk gik hun meget længere og sagde også om sit første møde med Ruslands præsident Putin:

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, han ikke var behagelig. Jeg har aldrig set så kolde øjne i mit liv.«

Så som Jacob Heinel Jensen konkluderer:

»Ingen kan være i tvivl om, hvor Kongehuset står i den her krig.«

Når det er sagt, mener han også at Mary af mere personlige årsager har været glad for søndagens opgave.

»Kronprinsesse Mary vil gerne spille med de diplomatiske muskler og være kronprinsesse af verden. Der vil altid være nogle, der synes, at det er forkert, og at hun hellere skulle koncentrere sig om Danmark.«

Men ifølge Jacob Heinel Jensen er det en helt naturlig udvikling for kronprinsesse Mary:

»I begyndelsen var hun mest en modeprinsesse, nu er hun én, man bruger til de tungere opgaver. Det giver tyngde til hendes profil.«