Det er ikke bare Meghan Markle, der har stjålet overskrifter og opmærksomhed i løbet af hendes første år som kongelig.

Også den tidligere skuespillerindes familie har sørget for at fodre medierne med kulørte historier om den nybagte hertuginde. Og det skader ikke bare Meghan, men også hele det britiske kongehus, mener en royal ekspert.

For når hendes far, Thomas Markle, for åben skærm klynker over, at datteren ikke vil vide af ham, og halvsøsteren i diverse medier igen og igen beskylder hertuginden for at svigter deres far, så rammer det hele den britiske kongefamilie.

Det mener en mand, som i årevis har fulgt prins Harry og det britiske kongehus på nærmeste hold.

Foto: JULIAN SMITH Vis mere Foto: JULIAN SMITH

Duncan Larcombe har i mange år dækket kongestoffet for avisen The Sun med særligt fokus på prins Harry, og han har også skrevet bogen 'Prince Harry: The Inside Story' om prinsen.

I et interview med Yahoo’s The Royal Box kommer han med en lammende kritik af Meghan Markles familie.

»Hvis vi skal være fuldstændig ærlige, når det kommer til Meghans far, Thomas, og hendes halvsøster Samantha, så har de reduceret omtalen af den kongelige familie til noget fra en Jerry Springer-show. Du ved, det er klæbrigt,« siger han med henvisning til de vanvittige historier, der ofte dukker op i det amerikanske talkshow.

Et hurtigt kig på de seneste måneder overskrifter viser, at han har fat i noget:

Her ses Meghan Markle og prins Harry til deres bryllup. Foto: Damir Sagolj Vis mere Her ses Meghan Markle og prins Harry til deres bryllup. Foto: Damir Sagolj

'Meghans søster vil spolere royal baby-lykke med afslørende bog', 'Samantha Markle langer ud efter Meghan igen,' og 'Frosset ude og straffet' er blot en lille håndfuld af de artikler, vi her på bt.dk har skrevet om dem de seneste måneder.

Og selv om beboerne på Buckingham Palace sikkert hæver øjenbrynene og strammer overlæben en ekstra gang, når de læser forsiderne, så lader det ikke til, at den forsmåede amerikanske familie har tænkt sig at tie.

Til gengæld har Duncan Larcombe stor ros til hertugindens mor, Doria Ragland.

»Meghans mor har gjort alting rigtigt. Hun har opretholdt en værdig stilhed,« siger han.