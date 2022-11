Lyt til artiklen

Selv de royale kan have problemer, når det kommer til salg af boliger.

Det har prins Nikolai lært efter, at han gennem det seneste år har forsøgt at få solgt sin lejlighed i København.

Nu inviterer den unge prins måske derfor til åbnet hus på søndag fra 12-12:30. Det fremgår af salgsopslaget på Estate.

Prins Nikolai forsøgte tilbage i september 2021 at sætte sin lejlighed til salg for første gang, da han skulle flytte til Paris og læse på Paris School of Business.

Her satte Prinsen lejligheden til salg for 5.500.000 kroner. Lejligheden blev i første omgang ikke solgt, og derfor sænkede man prisen i marts til 5.250.000 kroner.

Den pris var tilsyneladende også for høj, så i juni faldt prisen til lige under fem millioner kroner og nu har der så været endnu et prisfald. Det fremgår af Boliga.

I september skar Prins Nikolai yderligere 400.000 kroner af salgsprisen.

Den eksklusive lejlighed på tre etager og en privat tagterrasse ligger centralt i København, og kan blive den kommende købers for 4.595.000 kroner.

Skulle du have lyst til at både se og købe prinsens lejlighed, kan du se boligen her.