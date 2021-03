To dage før prins Harry og hertuginde Meghans famøse interview med Oprah Winfrey har nye spekulationer pustet endnu mere til den royale ballade.

For ikke nok med at hertuginde Meghan bliver beskyldt for at skulle have mobbet ansatte. Nu menes det også, at der har været stridigheder mellem hende og svigerinden hertuginde Kate.

Ifølge de britiske medier har de to svigerinder ikke ligefrem haft et hjerteligt forhold til hinanden. Blandt andet skulle Meghan havde anklaget sin svigermor, hertuginde Camilla, og sin svigerinde, hertuginde Kate, for at have lækket historier om hende til pressen, har unavngivne kilder fortalt til Daily Mail.

Om rygterne er sande, vides ikke, men ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, vil det ikke undre, hvis der havde været stridigheder mellem de to kvinder:

Meghan er mere åbenmundet, end man er vant til, og hun er for amerikansk, og hun spiller ikke efter regelbogen Jakob Illeborg om hertuginde Meghan

»Ville det ikke være mærkeligt, hvis der ikke havde været det? Hvis du har med en kvinde at gøre, som passer fint ind, og som er god til at begå sig på den måde, og som måske har prøvet lidt storesøsteragtigt at guide den anden, og så en lidt mere rebelsk udgave, som ikke vil finde sig i det, så vil der komme tvister mellem dem,« siger han.

Jakob Illeborg har boet 20 år i England og har derfor et godt kendskab til landet. Han fortæller, at de seneste år, hvor der først var en masse ballade omkring Harry og Meghan efter deres bryllup, og hvor parret efterfølgende forlod kongehuset, ikke har været nemme for nogen af brødrene eller for deres koner.

»Det har været en vanskelig tid. Og problemet er jo, at det slutter ikke lige nu. Uanset hvad der bliver sagt på søndag, så må man forestille sig, at det her kun vil give yderligere ballade, og at det her kun er begyndelsen på en krise, der vil eskalere.«

Balladen om Harry og Meghan eksploderede, efter det kom frem, at parret har lavet et stort – to timer langt – interview med talkshowværten Oprah Winfrey.

Interviewet bliver vist i USA på søndag og i Europa på mandag, men ud fra de små bider, der allerede er blevet sendt ud, så virker det til, at både hertuginde Meghan og prins Harry vil rette en hård kritik mod kongehuset og pressen om den behandling, de fik i England.

Blandt andet har hertuginden antydet, at kongehuset har spredt løgne om hende, mens prins Harry fortæller, at han frygtede, at Meghan ville lide samme skæbne som hans mor, prinsesse Diana, der i 1997 mistede livet i Paris med en international hær af paparazzi i hælene.

»Det er jo relativt barskt. Det er en ret konkret anklage,« siger Jakob Illeborg om parrets anklage.

Men balladen gør det også endnu engang klart, hvor stor forskel der er mellem den britiskfødte hertuginde Kate og den amerikanskfødte hertuginde Meghan.

Mens førstnævnte fra starten har haft utrolig nemt ved at tilpasse sig den lidt stive, britiske facon i kongehuset, har sidstnævnte haft utrolig svært ved det.

»Meghan er mere åbenmundet, end man er vant til, og hun er for amerikansk, og hun spiller ikke efter regelbogen. Den regelbog er jo en uskreven regelbog, som sådan en som Kate har været meget bedre til at tage på sig. Kate har ikke gået mange skridt forkert, og hun er meget elsket i Storbritannien,« siger Jakob Illeborg.

Modsat Kate har Meghan vist, at hun ikke har tænkt sig at finde sig i hvad som helst. Nogle mener, at hun ikke vidste nok om, hvad hun gik ind til, inden hun giftede sig ind i det britiske kongehus. Andre mener, at det skyldes, at hun havde nøkker som Hollywood-stjerne:

»Der kan godt være, at det også skyldes, at hun var en stjerne, men Meghan tilhører også bare en generation, der ikke vil finde sig i noget – som ikke er bange for at sige noget højt og offentligt, selvom det skader kongehuset, som ingen ellers må skade,« vurderer Illeborg.

Netop Meghans opgør mod kongehuset er giftigt – for i kongefamilien sætter man kongehuset over alt andet. Den britiske dronning Elizabeth har levet hele sit liv efter devisen om at bevare kongehuset.

Derfor er det heller ikke en let kamp, som Meghan og Harry har kastet sig ud i, når parret forsøger at manifestere, at de vil leve deres liv, som de har lyst:

»De har tænkt sig at leve det liv, som de vil, på deres betingelser – ikke på kongehusets betingelser. Og det er i direkte kollision med, hvad man ellers ser i det engelske kongehus. Indtil den ene part giver sig og siger, at man vil gøre det på den ene måde, så vil det her være sprængfarligt for kongehuset i Storbritannien,« siger Jakob Illeborg, der ikke ser en ende på balladen foreløbig.