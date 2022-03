Det er ikke mange uger siden, at Danmark stod klar med åbne arme og tog imod hertuginde Kate af Cambridge.

Men knap så varm er velkomsten til hende og prins William på den otte dage lange tur til Caribien, de netop er begyndt – faktisk er den iskold.

En belizisk landsby ved navn Indian Creek, som parret skulle have besøgt søndag, hvor de skulle de skulle se en kakaofarm, har nemlig bedt de royale gæster om at holde sig væk. Det skriver ITV.

Fredag skulle der ligefrem have været demonstrationer blandt landsbybeboerne mod prins William og hertuginde Kates besøg. Så nu har de aflyst.

Dermed må turen til Belize, Jamaica og Bahamas siges at være kommet dårligt fra start. Turen er en del af fejringen af dronning Elizabeths 70-års regentjubilæum.

Der skulle være flere grunde til, at landsbyen ikke ville have besøg.

Indian Creek ligger i Toledo distriktet, og lige nøjagtigt dette distrik befinder sig midt i en konflikt med naturorganisation Flora and Fauna International, der har ingen ringere end prins William som støtter.

Et andet punkt, som ikke behagede landsbyboerne, var, at helikopteren, som skulle fragte prins William og hertuginde Kate, stod til at skulle lande lige midt på landsbyen lokale fodboldbane. En beslutning, som landsbyen ikke havde været med til at træffe.

»Vi vil ikke have, at de lander på vores grund, og det er det budskab, vi vil sende. De kan lande alle andre steder, men ikke på vores grund,« siger landsbyens talsmand til Daily Mail.

En talsmand fra det britiske kongehus bekræfter også, at besøget er aflyst, og det samme gør Belizes regering.

»Indian Creek var en af flere steder, der blev overvejet. Grundet problemer i landsbyen, har Belizes regering udvalgt et andet sted til at fremvise Maya-familien iværksætteri indenfor kakaoindustrien.«