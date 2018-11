Det er ikke hver dag, du kan få fingrene i et stykke kongelig historie.

Men det er netop, hvad du kan fredag, da de tre Rosenborg-søstre - Josephine, Camilla og Feodora - har besluttet sig for at sætte deres oldemors russiske safirdiadem til salg på auktion hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Og dét er usædvanligt. Det forklarer kongehusekspert Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om kongefamilien:

»Det er jo en del af slægtens historie, man sælger. Den prøver man ellers at bevare. Det er noget, man meget nødigt giver slip på, fordi slægtens historie jo er knyttet til de smykker, og de er gået i arv gennem flere generationer,« forklarer han.

Sådan ser safirdiademet ud. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner Vis mere Sådan ser safirdiademet ud. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Det russiske safirdiadem blev givet som bryllupsgave til dronning Alexandrine fra den russiske zar - Nikolaj II - da Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin blev gift med den danske prins Christian i Cannes tilbage i foråret 1898.

Gaven skiftede hænder i 1933, hvor det danske kongepar gav smykket videre til svigerdatteren, arveprinsesse Caroline-Mathilde, da hun sagde ja til deres yngste søn, arveprins Knud, ved deres bryllup.

Efter Caroline-Mathildes død i 1995 blev diademet givet videre til grev Christian af Rosenborg og hans familie, som har opbevaret det frem til i dag.

At de tre søstre - der er døtre af afdøde Grev Christian og grevinde Anne Dorte af Rosenborg - nu har sat smykket til salg, er ifølge Søren Jakobsen 'beklageligt'.

ARKIVFOTO af Arveprinsesse Caroline-Mathilde, der her anvender kombinationssmykket som bandeau i 1944. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner Vis mere ARKIVFOTO af Arveprinsesse Caroline-Mathilde, der her anvender kombinationssmykket som bandeau i 1944. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

»De sælger jo noget af deres egen historie. Det ligger bygget ind i de her slægter, at man holder på sin arv, for at den skal gå videre. Det ligger næsten i generne. Så det er et usædvanligt skridt at sætte det på auktion,« forklarer han.

Han forestiller sig heller ikke, at Dronning Margrethe kan være helt tilfreds med beslutningen.

»Hun vil jo aldrig kommentere det, men det er klart, at det ikke er noget, hun synes om, for som sagt ligger det i hele Kongehusets slægtshistorie, at smykker og diademer er meget personlige ting, der går i arv. Hun hverken kan eller vil blande sig i det, men hun hæver et øjenbryn, det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Søren Jakobsen og tilføjer:

»Det svarer næsten til, at man hiver et familieportræt ned ad væggen og sælger det. Det er et stykke historie, der bliver slettet på den her måde. Desværre.«

Han forklarer dog, at Rosenborg-søstrene - der er grandkusiner til kronprins Frederik og prins Joachim - næppe har taget beslutningen let.

»Det har helt sikkert været en svær beslutning. Fra gammel tid var smykker noget, som kongefamilien tog med på flugt, hvis der kom revolutioner eller andet. Så havde med det med sig. Det var noget, man ikke slap let,« fortæller han og fortsætter:

»Så det må gøre ondt på familien at træffe den her beslutning.«

Det russiske safirdiadem er vurderet til at være mellem 1.500.000 og 2.000.000 kroner værd.

ARKIVFOTO af Grev Christian og Grevinde Anne Dorte af Rosenborg med tvillingedøtrene Camilla og Josephine og deres lillesøster Feodora. Foto: EGON ENGMANN Vis mere ARKIVFOTO af Grev Christian og Grevinde Anne Dorte af Rosenborg med tvillingedøtrene Camilla og Josephine og deres lillesøster Feodora. Foto: EGON ENGMANN

I en pressemeddelelse om auktionen forklarer Bruun Rasmussens chefekspert i russisk kunst, Martin Hans Borg, at diademet er 'enestående'.

»Det er et helt og aldeles enestående smykke, der både i kraft af dets fortælling, design og kvalitet er den mest interessante russiske kunstgenstand, som vi nogensinde har haft under hammeren gennem vores 70 år lange historie hos Bruun Rasmussen,« fortæller han.

B.T. har været i kontakt med Feodora af Rosenborg. Hun oplyser, at familien ikke har nogen kommentarer til auktionen.

Auktionen finder sted fredag klokken 14:00 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner i København.