Prins Harry og Meghan Markle vil hædre Harrys afdøde mor, prinsesse Diana, på et helt særlig måde, når det royale par skal giftes 19. maj.

I en pressemeddelelse fra det britiske kongehus skriver det ifølge Vogue, at søstrene til Diana, der døde på tragisk vis i en trafikulykke, da Harry kun var 12 år, vil være til stede i kirken.

»Udover at have støtten fra dronningen, hans far, prinsen af Wales, og hans bror, prins William, som forlover, er prins Harry også opsat på at involvere hans mors familie i sit bryllup,« skriver Kongehuset.

Afdøde Diana, prinsesse af Wales. Foto: JAMAL A. WILSON Afdøde Diana, prinsesse af Wales. Foto: JAMAL A. WILSON

Lady Jane Fellows er Dianas 61-årige søster, der har holdt sig væk fra medierne, siden Dianas død i 1997. Udover hende deltager søstrene Charles Spencer og lady Sarah McCorquodale, samt Dianas veninde Julia Samuel. De vil alle få en hædersopgave under vielsen.

»Prins Harry og Ms. Markle føler sig begge beæret over, at lady Jane vil repræsentere Spencer-familien og hjælpe med at ære den afdøde prinsesse Diana på bryllupsdagen,« står der i meddelelsen.

Fra venstre mod højre, Dianas tre søstre: Lady Jane Fellowes, Lady Spencer and Lady Sarah Macorquadale i 2004. Foto: ARTHUR EDWARDS Fra venstre mod højre, Dianas tre søstre: Lady Jane Fellowes, Lady Spencer and Lady Sarah Macorquadale i 2004. Foto: ARTHUR EDWARDS

I et interview med BBC fortalte den kommende engelske royale, Meghan Markle, at hun er glad for, at Diana bliver en del af brylluppet.

»Nu hvor jeg aldrig kommer til at møde Harrys mor, betyder det meget for mig at vide, at hun vil være en del af aftenen,« sagde hun til BBC.

I 2011 hædrede William og Kate også Diana ved at synge 'Guide Me, O Thou Great Redeemer,' som blev spillet til Dianas begravelse.