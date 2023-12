Kronprinsesse Mary fortæller i en ny dokumentar, hvor der er fokus på mental sundhed og naturen, hvordan hun selv bruger naturen, når hun bearbejder sin sorg.

Kronprinsessen mistede nemlig sin mor, da hun var 25 år gammel.

Henrietta 'Etta' Donaldsen døde i 1997 - kun 55 år gammel.

Og den sorg og savn, der stadig sidder i Kronprinsessen taler hun om i DR-programmet 'Naturen og vores sind – Kronprinsessen ved Vesterhavet'.

Her møder hun tre forskellige danskere med forskellige udfordringer.

Den ene er Mette, der mistede sin mand i en trafikulykke, og som bruger naturen til at komme videre fra sorgen.

Her taler Mary om sin mor. Foto: Kristian Graven/DR Vis mere Her taler Mary om sin mor. Foto: Kristian Graven/DR

Og det kan kronprinsesse Mary godt genkende.

»Jeg mistede min mor for nu efterhånden mange år siden, men det er også for mig i naturen, hun er tættest på mig. Fordi det er, når man får lov til at være stille i hovedet, man mærker nogle andre ting. Det bliver ligesom tabt i alt den lyd og tempo i en hverdag,« fortæller hun.

'Naturen og vores sind – Kronprinsessen ved Vesterhavet' kan ses på DR1 torsdag den 30. november kl. 20.00 og på DRTV.

