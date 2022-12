Lyt til artiklen

Mens det var toppen af jagtpoppen, der fik lov at gnubbe rifler med Kronprinsen ved kongejagten på Fredensborg, så er det nogle andre mere jordnære milliardærer og rigmænd med støvlerne solidt plantet i den vestjyske sandjord, der var Kronprinsens jagtkammerater onsdag.

Her var der kongejagt i den vestjyske plantage Klosterheden. Og både gæstelisten og tøjstilen adskilte sig markant fra den finere jagt på Fredensborg.

B.T. har set på, hvem der var med.

Ved jagten på Fredensborg, hvor Dronningen var vært og efterfølgende trakterede gæsterne med et jagttaffel, var der en hovedvægt af adelige og kongelige foruden flere rigmænd. Men ved årets to jyske jagter er deltagerne lidt mere afdæmpede.

Det kunne ses både onsdag i Klosterheden og i begyndelsen af november, hvor der var kongejagt i den midtjyske Gludsted Plantage.

Kongejagten i Klosterheden 30. november 2022. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak Vis mere Kongejagten i Klosterheden 30. november 2022. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak

Tidligere journalist og forfatter til flere bøger om overklassen Søren Jakobsen mener, at det tydeligt viser det klasseskel, der er mellem de forskellige jagter:

»Fredensborg er et niveau højere oppe. Jeg kender ikke andre jagter, hvor man møder op i fint slips og hvid skjorte. Det skriger lidt til himlen. Man skal altså over til de store engelske godser for at se noget tilsvarende,« siger Søren Jakobsen, der selv er en garvet jæger.

Han femhæver, at tøjstilen på de jyske jagter var mere almindelig, hvor deltagerne var iført 'normalt' jagttøj.

Ifølge Søren Jakobsen skyldes forskellen, at jagten på Fredensborg er Dronningens jagtselskab, som Kronprinsen bestyrer, og at gæsterne derfor er finere og nogle af Kongehusets nærmeste venner.

Poul Due Jensen ses i rød trøje og blå vest. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak Vis mere Poul Due Jensen ses i rød trøje og blå vest. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak

Søren Jakobsen bider blandt andet mærke i, at den jyske milliardær, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen var med på Fredensborg og ikke i det jyske, hvor andre jyske milliardærer som dynekongen Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, og Grundfoss-milliardæren Poul Due Jensen deltog.

»Det viser, at Anders Holch Povlsen er en af Kronprinsens absolut nære venner sammen med Peter Heering og Jeppe Handwerk,« siger han.

Men hvem er de jyske rigmænd og andre af erhvervslivets spidser, der kommer med på de jyske jagter?

Milliardæren fra Silkeborg

Peter A. Busck (tv.) ses her ved siden af Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune) ved jagten i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Byrd/ Jon Kristensen Vis mere Peter A. Busck (tv.) ses her ved siden af Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune) ved jagten i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Byrd/ Jon Kristensen

Som direktør og arving til pumpeimperiet Grundfos er den jagtglade 50-årige Poul Due Jensen selvskreven til jagten i Klosterheden.

Poul Due Jensen er overhovedet for Grundfos-familien, der er landets 28. rigeste med en formue vurderet til 6,8 milliarder kroner.

Han er tredje generation i den stenrige jyske familie, der er kendt for at have tætte forbindelser til Kongehuset.

Poul Due Jensen bor dog med sin kone og to børn i Sejs ved Silkeborg, der har tiltrukket flere milliardærer.

Vindmøllekongen fra Brande

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og vindmøllemilliardæren Peter Stubkjær Sørensen ses her ved en jagt i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Bo Amstrup Vis mere Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og vindmøllemilliardæren Peter Stubkjær Sørensen ses her ved en jagt i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Bo Amstrup



Der er måske ikke mange, der kender navnet Peter Stubkjær, men så er det måske på tide at lære det.



For ud over at deltage i Kronprinsens jagt i Klosterheden, så er den 76-årige milliardær kendt for sammen med sine døtre at være Danmarks 50. rigeste familie med en formue på 3,9 milliarder kroner.



Formuen blev skabt på salget af livsværket Bonus Energy, der var verdens femtestørste vindmøllekoncern, da den blev solgt til Siemens.

Stubkjær er oprindelig uddannet automekaniker og bor i Brande med sin kone Alice.

Lokal storbonde

Landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj ses yderst til venstre. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak Vis mere Landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj ses yderst til venstre. Foto: Byrd/ Brian Bjeldbak



Den lokale storbonde Kristian Lundgaard-Karlshøj var også inviteret med på jagt i Klosterheden.

Han ejer herregården Ausumgaard, hvor han blandt andet producerer slagtesvin og 500.000 slagtekyllinger om året. Dertil kommer markdrift.



Han er gift med psykolog Maria Lundgaard-Karlshøj, og parret har tre børn.

Godsejer og søn af tidligere kammerherre



Janus Skak Olufsen deltog også i jagten i Klosterheden. Han er jurist og søn af den tidligere (og nu afdøde) direktør for Bang & Olufsen Peter Skak Olufsen, der havde tætte forbindelser til Kongehuset.



Peter Skak Olufsen var både hofjægermester, kammerherre og Ridder af Dannebrog.

Janus Skak Olufsen bor med sin familie på godset Quistrup syd for Struer, som familien har ejet i generationer.

Det var også her, at den kendte forretning Bang & Olufsen blev skabt. Janus Skak Olufsens farfar var bror til medstifteren af Bang & Olufsen.

Peter A. Busck (hofjægermester og godsejer)

Peter A. Busck (tv) ses her ved siden af Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune) ved jagten i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Byrd/ Jon Kristensen Vis mere Peter A. Busck (tv) ses her ved siden af Karsten Filsø (Formand for teknik og miljø i Holsterbro Kommune) ved jagten i Gludsted Plantage i 2019. Foto: Byrd/ Jon Kristensen

En af arvingerne til den kendte boghandlerkæde Arnold Busck, den 58-årige Peter Arnold Busck, er også fast deltager ved de kongelige jagter.



Han ejer godset Rye Nørskov mellem Silkeborg og Skanderborg, hvor han bor med sin kone, Inge. Parret har sammen sønnerne William og Philip.



Peter A. Busck er en ivrig jæger og er også udnævnt til hofjægermester.

»Det er mest i Danmark, jeg går på jagt, og det er oftest riffeljagt. Men det hænder også, at jeg går på buejagt,« har han fortalt i et interview med Berlingske, hvor han forklarede, at han godt kan lide udfordringer.

Rasmus Færch

Rasmus Færch, der er arving til den stenrige tobaksfamilie Færch, er også selvskreven ved de jyske jagter.



Han er tidligere direktør for Færch Fonden.

Kvinderne med på jagt



Kongehuset er blevet kritiseret en del for ikke at have nok kvinder med ved kongejagterne. Modsat ved jagten på Fredensborg, så var der dog rent faktisk kvindelige deltagere til de jyske jagter.

I Klosterheden var det Mildred Sloth Fog, der er direktør og ejer af Fog Bryghus. Hun var også med sidste år i Klosterheden, hvor hun var eneste kvinde.

Direktør og ejer af Fur Bryghus Mildred Sloth Fog ved kongejagten i Klosterheden 2021. Foto: Jon Kristensen/Byrd Vis mere Direktør og ejer af Fur Bryghus Mildred Sloth Fog ved kongejagten i Klosterheden 2021. Foto: Jon Kristensen/Byrd

Derudover deltog logistikdirektør i J. Logistica Suzanne Guss Boldsen.

Også ved jagten i Gludsted var der i år – for første gang nogensinde – kvindelige jægere med – nemlig forskningsleder Karen Barfod og producer ved Even Production ApS Marie Breyen.

Lensgreve Bendt Wedell (hofjægermester og kammerherre)

Den jysk-fynske lensgreve Bendt Wedell var i sit pæneste jagttøj ved jagten på Fredensborg. Foto: Byrd/ Kasper Løjtved Vis mere Den jysk-fynske lensgreve Bendt Wedell var i sit pæneste jagttøj ved jagten på Fredensborg. Foto: Byrd/ Kasper Løjtved

Den jysk-fynske lensgreve Bendt Wedell og hans familie har i generationer været tæt på Kongehuset. Han er derfor selvskreven ved de kongelige jagter og deltog i år både ved jagten i Glusted og ved den kongelige jagt på Fredensborg.



Wedell er en af landets største jordbesiddere. Han har godserne Wedellsborg ved Middelfart og Frijsenborg i Østjylland og har en milliardformue, der i årevis har sikret ham en plads på listen over Danmarks 100 rigeste.

Bendt Wedell og hans kone, Pernille, er nære venner af Kronprinsparret. Parret har sønnen Tido.