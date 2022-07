Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Philips testamente vil ikke blive åbnet for hverken offentligheden eller medierne.

Det slår appelretten nu fast ifølge BBC.

Det britiske medie The Guardian havde ansøgt om – og fået afslag på – at få førtidig indsigt i testamentet, der som kutymen for britiske kongelige hedder sig, blev lukket for offentligheden for en periode på 90 år, efter den britiske prins gik bort i april sidste år.

Ifølge The Guardian er det problematisk, at høringen i juli sidste år, hvor hemmeligholdelsen blev fastslået, foregik for lukkede døre uden mediernes tilstedeværelse.

Men nu har appelretten altså vedtaget, at det var efter bogen på grund af de »exceptionelle omstændigheder«, der ville have resulteret i en »mediestorm«, ligesom retten vurderede, at testamentet ikke er af »særlig offentlig interesse«.

Bekendtgørelsen af julis høring, hvor testamentet blev forseglet, blev offentliggjort i september.

Der er for nuværende over 30 hemmeligholdte royale testamenter i Storbritannien. Traditionen blev startet i 1910.

Prins Philip var ægtemand til dronning Elizabeth og ville være blevet 100 år i sidste måned. Han var syg gennem en kortere rum tid inden sin død, hvor han blandt andet blev behandlet for hjerteproblemer.