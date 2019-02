I sine erindringer løfter en britisk retsmediciner sløret for, hvordan hun fandt ud af, at prinsesse Diana ikke var gravid, da hun omkom i en bilulykke i Paris i august 1997.

»Det første, jeg gjorde var at se, om blodprøverne fra prinsessen rummede graviditetshormonet humant choriongonadotropin. Det andet var at se efter spor efter om hun havde taget en p-pille,« fortæller Angela Gallop til The Sunday Times.

Den retsmedicinske undersøgelse foregik under ledelse af professor David Cowan, der var leder af det retsmedicinske institut ved King's College i London. Han udviklede en metode til at teste, om prinsessen var gravid, mens Angela Gallop via prøver af prinsessens maveindhold kunne teste, om der var nogen tegn på rester af svangerskabsforebyggende medikamenter.

Resultaterne var negative. Det var således særdeles usandsynligt, at prinsesse Diana var gravid, da hun omkom i en bil sammen med sin kæreste, millionærsønnen Dodi al-Fayed.

Foto: GERRY PENNY/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: GERRY PENNY/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Bilen blev ført af Henri Paul, der arbejdede på et af Paris' fineste hoteller, Hôtel Ritz, hvor det nyforelskede par havde boet op til ulykken, der skete i Pont de l'Alma-tunellen.

Undersøgelsens konklusioner passede i øvrigt med informationer fra Dianas familie, der også sagde, at der ikke var tegn på, at hun skulle have været gravid.

Tidligere har såvel faren til Dodi al-Fayed, Mohammed al-Fayed, som en fransk politimand hævdet, at prinsesse Diana var gravid, men det viser sig nu efter alt at dømme at være forkert.

Angela Gallops bog, 'When the dogs don't bark: A forensic scientist's search for the truth', udkommer torsdag.