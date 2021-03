Han har lys hud og rødt hår. Hun er mørk. Tilsammen er prins Harry og hertuginde Meghan billedet på, at forskellighed og kærlighed overvinder alt.

Da retoriker Mette Højen så klip fra Oprah Winfreys interview med det tidligere royale par, var det ørehængere som Michael Jacksons 'Black and White' og 'Heal the World', der kørte på hendes indre lydspor.

Mette Højen er ekspert i at få erhvervsledere til at tale, så de opnår det, de vil. Hun var passende imponeret over Harry og Meghans optræden søndag på tv-stationen CBS.

»De er fysiske rollemodeller, og selvom det hele var super planlagt, formåede de at formidle en autenticitet og en oprigtighed.«

Han er lys, hun er mørk sammen er Harry og Meghan det perfekte par. Foto: JEREMY SELWYN/Ritzau Scanpix. Foto: JEREMY SELWYN Vis mere Han er lys, hun er mørk sammen er Harry og Meghan det perfekte par. Foto: JEREMY SELWYN/Ritzau Scanpix. Foto: JEREMY SELWYN

Hun er ikke et sekund i tvivl om, at alt var koreograferet ned til mindste detalje, lige fra historierne om mobning blandt prinsesserne, Meghans selvmordstanker og unavngivne royales overvejelser om Archies hudfarve.

»De vidste præcis, hvad de gjorde. De lod sig interviewe af en af verdens mest markante tv-profiler, og interviewet bliver en af årets største mediebegivenheder på niveau med Oscar-uddelingen.«

Da parret allerede har trukket sig fra deres royale pligter, kan hun kun se formålet som at slå det sidste søm i kisten i forholdet til det britiske kongehus.

»Det her er at smække med døren.«

Mette Højen er retoriker og ekspert i at rådgive erhvervsledere i, hvordan de bedst taler. Privatfoto Vis mere Mette Højen er retoriker og ekspert i at rådgive erhvervsledere i, hvordan de bedst taler. Privatfoto

»Kynikeren i mig siger, at det er ren business. De ønsker en synlighed, der kan sikre dem et økonomisk afkast.«

Med deres udtræden af kongehuset vinkede prins Harry og Meghan farvel til deres apanage. Fremover skal de tjene deres egne penge.

»Jeg tror, de vil positionere sig, så det bliver nemt for en ny samarbejdspartner at række ud efter dem,« siger Mette Højen.

Men det seneste år har parret omgivet sig med venner som blandt andre Michelle og Barack Obama, så de har allerede en god platform at søge nyt arbejde fra.

Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto Joe Pugliese Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto Joe Pugliese Foto: HARPO PRODUCTIONS

Et af de store diskussionsemner efter interviewet var, om Meghan Markle reelt har været selvmordstruet, som hun fortæller til Oprah Winfrey. På britisk tv kostede det morgenværten Piers Morgan jobbet, at han stillede spørgsmål ved den del af historien.

Mette Højen er ikke i tvivl om, at netop den historie har et formål. På samme måde som historien om lille Archies hudfarve har.

»Begge taler ind i store temaer, der er på den globale verdensdagsorden for øjeblikket,« siger hun med henvisning til blandt andet de 17 verdensmål.

»Harry og Meghan forsøger at gøre sig til rollemodeller i temaer, der berører os alle. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis de senere står frem som fortalere i kampen mod for eksempel selvmord og racisme.«

De har to brands og to platforme, hvorfra de sagtens kunne sætte spot på emner som selvmord og racisme uden at tale om sig selv Mette Højen retoriker

Men samme mål kunne de have nået uden at sætte sig selv og deres egne oplevelser så markant i spil, mener hun.

Når de vælger at gøre det, må det være, fordi de ønsker opgøret med kongefamilien, lyder vurderingen.

»De sætter sig selv i en offerrolle, der er unødvendig. De har to brands og to platforme, hvorfra de sagtens kunne sætte spot på emner som selvmord og racisme uden at tale om dem selv. Når de vælger at udpensle, at der har været palaver i familien, må det være, fordi de føler sig krænkede,« siger hun.

»Med interviewet får de sagt stop og sagt fra på en meget voldsom måde. Det er oppe i tiden at sige klart fra over for krænkelser.«

Forsiderne på de britiske aviser har kun plads til Harry og Meghan og krisen i kongehuset. Foto EPA/ANDY RAIN Foto: Andy Rain Vis mere Forsiderne på de britiske aviser har kun plads til Harry og Meghan og krisen i kongehuset. Foto EPA/ANDY RAIN Foto: Andy Rain

Mette Højen har også noteret sig det svar, som det britiske kongehus efterfølgende har udsendt.

»Kongehuset siger ikke: 'Vi er kede af det, vi har gjort.' Derimod beklager de Harry og Meghans oplevelser.«

På retorikersprog 'anerkender de deres følelser, men kommer ikke med en undskyldning'.

»Det er klogt. De viser sympati og empati, men gør også et forsøg på at lukke historien ned.«