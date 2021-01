Retoriker Mette Højen er meget begejstret for dronning Margrethes nytårstale og siger, at hun giver os alle det, vi håber på og har brug for.

»Uden det er en religiøs tale, så kommer hun jo med det her twist, hvor hun siger 'gud bevare jer allesammen', inden hun siger 'Gud bevare Danmark',« siger Højen og uddyber:

»Dermed giver hun jo lidt af den guddommelig kraft videre i den her tid, hvor vi alle har brug for det.«

Mette Højen er begejstret for talen og siger, at den har de komponenter, som man kunne ønske sig lige nu.

»Vi kan ikke klare mere skældud, så hun gør det helt rigtige. Og så leder hun an med at vise taknemmelighed og påpeger, at vi skal være der for hinanden.«

Retorikeren siger, at talen var tropføreren, som viste vejen. Dronningen ledte an ved eksempelvis at nævne de ting, hun selv har måttet opgive. Sin 80 års fødselsdagsfejring blev nævnt som eksempel.

»Hendes fødselsdag er jo lidt større end noget, vi andre ville opleve, og derfor er det måske også endnu mere ærgerligt, at den ikke blev til noget,« siger Højen.

»Det var rørende, da hun stadig kunne være taknemmelig og viste, at der er lys i mørket.«

Majestæten var nemlig glad for den måde, som danskerne havde markeret hendes runde fødselsdag.

»Min egen 80-års fødselsdag kunne heller ikke fejres, sådan som vi havde tænkt det. Men aldrig er jeg vist blevet fejret så overvældende og så varmt som i år. Den fødselsdag vil stå som den mest mindeværdige i min erindring. Det takker jeg for af hele mit hjerte,« lød det i årets nytårstale.

I det hele taget siger, Mette Højen at Dronningen formåede at nævne de ting, som danskerne har brug for lige nu.

Ligeledes så Højen det også som om, at Dronningen greb en oplagt mulighed til at slå et slag for vores fædreland.

»Hun kom jo også med en lille reference til 'I Danmark er jeg født' (sang skrevet af H.C. Andersen Henrik Rung, red.), hvor hun nævnte de danske bøgetræer og smukke strande,« siger retorikeren og uddyber:

»Det danske kongehus er jo om nogen optaget af både Danmark og Rigsfællesskabet, så det er måske også en lille påmindelse til alle os, der i vores unge år rejste til Asien og Mexico, om, at Danmark har meget at byde på.«

Mette Højen dømmer nytårstalen til at være et kram på et år, hvor den betyder noget helt særligt. Hvor det er lige det, danskerne har brug for.

B.T. har også talt med kommunikationsekspert Anna Thygesen, som ikke ligefrem var overrasket over Dronningens nytårstale, men som også mener, at der var de elementer med, som danskerne ville høre.



»Den var meget forudsigelig. Ikke noget overraskende overhovedet. Det var en lang gennemgang af livet og dansen med corona, som Mette Frederiksen ville sige.«



Det er dog ikke ensbetydende med, at talen var dårlig, siger Anna Thygesen. For Dronningen kom omkring det, hun skulle. Blandt andet prins Joachims sygdom, som må betegnes som 'det private'.



»Men det kunne hun heller ikke undgå. Det vil folk bare høre om. Hvis ikke hun havde det med, ville det have været meget overfladisk. Men jeg synes, hun balancerer tingene fint – og det skal heller ikke været for privat,« lyder det fra eksperten.