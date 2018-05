Som taler overgår Kronprinsessen både sin mand og vores statsminister, mener retoriker, som kalder det en historisk tale, der bliver brændt ind i vores erindringer.

»En fremragende tale. Af mange grunde.«

Sådan lyder retoriker Jesper Troels Jensens umiddelbare vurdering af Kronprinsesse Marys tale. Han er formand for foreningen Danske Talere og partner i retorikfirmaet Rhetor og peger især på Kronprinsessens i forvejen store troværdighed, som gør, at hun kan levere en flot tale på et sprog, som ikke er hendes modersmål. Derfor bærer vi over med de små sproglige kiks, der er undervejs, understreger han.

Hendes troværdighed - eller etos - som retorikere kalder det, betyder også, at hun har et forspring i forhold til en mand som Lars Løkke Rasmussen, som trods en flot tale alligevel har svært ved at finde vej til danskernes hjerter.

Jesper Troels Jensen mener også, at Mary er et sandt naturtalent, og - i modsætning til sin mand - har evnen til at gøre talen personlig og rørende, samtidig med at den holder sig inden for rammerne af det, der kræves ved en officiel lejlighed.

»Den er meget personlig uden, at den bliver privat. Hun går så langt, som hun kan uden, at det bliver privat. Alligevel brænder talen sig fuldstændig fast,« siger han.

Jesper Troels Jensen er også begejstret for de mange referencer til dansk kultur, som var indlagt i talen. Til sidst fortæller hun for eksempel, at hun bliver rørt, når hun synger med på 'I Danmark er jeg født.'

»Det er ren H.C. Andersen. Mange steder i talen var der ord og vendinger, som er sagt af mange forskellige før. Det er ikke tilfældigt. Det rammer en tone i hovederne på mange af os. Det er referencer, som viser, at hun ved, hvad hun taler om, og at hun er dansk helt ind til knoglerne.«

»Den her tale får altafgørende betydning. Den bliver momumental vigtig for deres fortsatte virke som Kronprinspar,« siger Jesper Troels Jensen.