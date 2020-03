Ingen vand i bruseren, strømafbrydelse, voldsomt bumpede veje og tvivlsomme toiletter. Selv om man er royal, bliver man ikke nødvendigvis skånet for dagligdags problemer.

Prinsesse Marie har i hvert fald fået en rimelig autentisk oplevelse i Uganda, hvor hun i sidste uge var med som protektor for Folkekirkens Nødhjælp for at se på det arbejde, der bliver lavet.

Og selv om der var sørget godt for den danske prinsesse, så var det begrænset, hvad man kunne gøre i et land som Uganda.

Mens man i hovedstaden Kampala havde kunnet finde et pænt hotel til prinsessen, der levede op til vestlige standarder - hvilket det ellers kneb lidt med på det hotel, hvor journalisterne boede - så var sagen en anden torsdag og fredag.

Prinsesse Marie var meget glad for at tale med de lokale børn. Foto: Bax Lindhardt

Her tog holdet bestående af prinsesse Marie, den danske ambassadør i Uganda, Folkekirkens Nødhjælps ansatte og pressen med et lille Cesna-fly rundt i Uganda for at se på udviklingsprojekter.

Og i de mindre befolkede egne hænger hverken gode busser eller vestlige hoteller på træerne.

Det fandt først pressen ud af, da vi kørte med en bus, hvor det lød som om, at alle ruder ville falde ud, hver gang den kørte over et bump – hvilke der i øvrigt var mange af.

Men også prinsesse Marie fik den autentiske oplevelse, da der var strømafbrydelsen på hotellet om natten, og hun – ligesom flere andre af deltagerne – havde fået en bruser, der ikke virkede på sit værelse – og dermed måtte undvære et ordentligt bad.

En kassavamark skulle også inspiceres af den danske prinsesse. Foto: Bax Lindhardt

Prinsessen tog da situationen med et smil og konstarede, at hun derfor var den samme som dagen før.

Trods manglende vand så prinsesse Marie ud til at nyde opholdet.

Hun gav den i hvert fald fuld gas, da hun få timer senere sammen med resten af følget var nået ud til de små landsbyer.

Her blev prinsessen mødt af forskellige lokaler, der havde forberedt sange til hendes ankomst. Prinsesse Marie er tilsyneladende ganske danselysten – i hvert fald dansede hun ganske glad med.

Også flere lokale børn har turen igennem fået en royal krammer af den børneglade danske prinsesse, der også tog sig tid til at snakke med flere af dem.