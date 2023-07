Grev Nicolai har 'betroet sin fremtidige rejse' til influencer-marketingbureauet Social Works, som Remee Jackman ejer.

Det skriver virksomheden på sin Instagram-profil – og nu sætter den tidligere 'X Factor'-dommer også selv overfor B.T. ord på det royale samarbejde med den tidligere danske prins og nuværende model.

'Jeg er glad og stolt på firmaets vegne, de gør det så godt. Det er udelukkende Nina og vores teams fortjeneste, at vi nu repræsenterer så mange stærke profiler i Social Works,' svarer Remee Jackman i en sms.

For selvom Remee er den reelle ejer af grev Nikolais nye influencerbureau, så er han ikke en del af den daglige drift og sender derfor roserne videre til den administrerende direktør, Nina Shini Andersen.

Grev Nikolai er model og har ikke mindst gået catwalk for Diors forårskollektion i 2019. Derudover er den tidligere prins CBS-studerende, men lige nu holder han sommerferie. Og trods kæresteturen til dronning Margrethes vinslot Château de Cayx, har grev Nikolai alligevel formået at skrive kontrakt med musikproducer og erhvervsmand Remee Jacksmans influencerbureau Social Works. Foto: Franck Robichon/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Grev Nikolai er model og har ikke mindst gået catwalk for Diors forårskollektion i 2019. Derudover er den tidligere prins CBS-studerende, men lige nu holder han sommerferie. Og trods kæresteturen til dronning Margrethes vinslot Château de Cayx, har grev Nikolai alligevel formået at skrive kontrakt med musikproducer og erhvervsmand Remee Jacksmans influencerbureau Social Works. Foto: Franck Robichon/EPA/Ritzau Scanpix

Remee Jackman købte sig i 2018 ind i virksomheden, som hans tidligere forlovede, influenceren Mathilde Gøhler har været med i fra begyndelsen i august 2016.

I dag er det tidligere par begge partnere i og legale ejere af virksomheden, som Remee Jackman dog har den største andel i og dermed er reel ejer af.

Social Works laver særligt influencer-marketing, men også talent management.

Og det kan virksomheden altså ikke 'vente med at komme i gang' med at gøre for grev Nikolai, lød det i annonceringen af det nye samarbejde.

Remee Jackman og Mathilde Gøhler gik fra hinanden for mere end et år siden. Det tidligere par har to børn sammen, 7-årige Kenya og knap 2-årige Lelou. Her ses Remee og Mathilde i DRs Koncerthus i 2016, mens de stadig var et par. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Remee Jackman og Mathilde Gøhler gik fra hinanden for mere end et år siden. Det tidligere par har to børn sammen, 7-årige Kenya og knap 2-årige Lelou. Her ses Remee og Mathilde i DRs Koncerthus i 2016, mens de stadig var et par. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Også Remee Jackman har store forventninger til det nye royale talent, som hans virksomhed har taget under sin vinge.

'Jeg har kendt Nicolai en del år efterhånden, og han er bare en helt igennem sympatisk ung mand og et godt forbillede. Jeg er sikker på, at der kommer nogle rigtig gode ting ud af det samarbejde,' lyder det fra den musikalske serieinvestor.

På Social Works' hjemmeside beskriver selskabet, at kernen i forretningen er influencer-marketing.

Her brander virksomheden sig på at have stor rækkevidde på sociale medier og på at hjælpe både brands og influencere med at 'tage den til det næste niveau'.

Grev Nikolai er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, som også fik prins Felix sammen. I dag er prins Joachim gift med prinsesse Marie, som han har børnene, grev Henrik og komtesse Athena. Her ses grev Nikolai med far og papmor til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af sin onkel, kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Grev Nikolai er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, som også fik prins Felix sammen. I dag er prins Joachim gift med prinsesse Marie, som han har børnene, grev Henrik og komtesse Athena. Her ses grev Nikolai med far og papmor til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af sin onkel, kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Virksomheden hjælper ikke mindst med at forbinde andre virksomheder og influencere, såsom nu eksempelvis grev Nikolai.

'Vi repræsenterer en særligt udvalgt gruppe af influencere, hvor vi arbejder med at udvikle deres personlige brand og effektivitet på en daglig basis,' skriver virksomheden, der også 'udvælger de rigtige influencere for forskellige brands'.

Mathilde Gøhler og Remee Jackman er desuden også begge noteret som såkaldte 'talenter' for virksomheden.

De har begge lavet kampagner – Remee blev blandt andet castet som ansigtet for Nespresso af Social Works, ligesom Mathilde Gøhler har stået model til Garnier-hårfarve og postet billeder for Dior på sin Instagram igennem virksomheden.

Social Works har desuden også kronprinsesse Marys stylist, Anja Camilla Alajdi, listet som en af deres 'talenter'.

Remee Jackman er musikproducer og erhvervsmand, mens grev Nikolai er model og CBS-studerende. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Remee Jackman er musikproducer og erhvervsmand, mens grev Nikolai er model og CBS-studerende. Fotos: Ritzau Scanpix

Grev Nikolai får formentligtindflydelse på det arbejde, han skal lave igennem virksomheden.

Derfor er det muligt, at han skal lave mere klassisk modelarbejde fremfor at dele ting på sin egen Instagram-profil.

Alle talenter markeres dog med henvisning til deres Instagram-profil og hvor mange følgere, de her har.

Prins Nikolai er endnu ikke præsenteret under virksomhedens talentliste på deres hjemmeside – men her står Mathilde Gøhler eksempelvis også anført til fortsat at være forlovet med Remee, så den slags kan tage tid.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Social Works samt grevinde Alexandra.