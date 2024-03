Regeringen vil i april fremsætte et lovforslag, som fritager kong Frederik for at betale bo- og arveafgift.

Det fremgår af martsredegørelsen om regeringens lovprogram, skriver Ritzau.

De kongelige er i forvejen fritaget fra at betale indkomstskat.

Derudover skal de heller ikke betale moms af varer og tjenesteydelser, og heller ikke registreringsafgift og grønne afgifter på deres biler.

Nu vil regeringen så foreslå, at kong Frederik og dronning Mary heller ikke skal betale bo- og arveafgift.

Det vil betyde, at kongeparret ikke skal beskattiges af den arv, de efterlader sig deres fire børn ved deres død.

Det gælder eksempelvis de slotte, kong Frederik måtte overtage efter dronning Margrethe.

Ifølge Skatteministeriet vedrører ændringen de værdier, som en regent - og dennes ægtefælle - arver eller overtager efter sin forgænger, skriver Ritzau.

Kong Frederik X overværer fredsgudstjeneste i anledning af to-årsdagen for invasionen i Ukraine, Holmens Kirke i København, fredag den 23. februar 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik X overværer fredsgudstjeneste i anledning af to-årsdagen for invasionen i Ukraine, Holmens Kirke i København, fredag den 23. februar 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ændringen vil således gælde for alle fremtidige kongepar, og ikke kun kong Frederik og dronning Mary nu.

'Baggrunden er, at når der sker et tronskifte, overgår en række historiske genstande og aktiver med stor betydning for den fælles kulturarv til det nye kongepar,' hedder det i en begrundelse for lovforslaget.

'Det kan for eksempel være bygninger eller køretøjer, som i mange tilfælde anses som en væsentlig forudsætninger for at varetage opgaven som regent og kongepar og afgørende for videreførelsen af Kongehuset og den fælles kulturarv'.

Det fremgår af martsredegørelsen om regeringens lovprogram, at der en ændring af boafgiftsloven på vej, som bliver fremsat i april.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

Her taler de blandt andet om norske kong Haralds aktuelle sygdomssituation.