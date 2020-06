Dommen var klar fra Forsvarsministeret, da de meldte ud, at de havde fået prins Joachim som ny forsvarsattaché i Paris: Prinsen var mere end kvalificeret.

Efterfølgende boblede forskellig kritik af ansættelsen op til overfladen. Eksempelvis om den måde, prinsen fik jobbet – og at han havde en unfair fordel, da han med sine årpenge ikke skal have løn af ministeriet.

Dog er der ifølge journalist og redaktør Peter Ernstved Rasmussen, der gennem sit medie Olfi dagligt laver kritisk journalist om forsvaret, ingen tvivl om, at prinsen er den rette til jobbet.

»Mente jeg, det var den forkerte mand til posten, så ville jeg være den første til at svinge pisken,« lyder det fra redaktøren, inden han uddyber:

Arkivfoto af prinsesse Marie og prins Joachim fra 2017, hvor prinsen er i gallauniform. Foto: Henning Bagger Henning Bagger Vis mere Arkivfoto af prinsesse Marie og prins Joachim fra 2017, hvor prinsen er i gallauniform. Foto: Henning Bagger Henning Bagger

»Jeg må bare sige, at med det kendskab, jeg har til forsvaret, så er det fuldstændig oplagt, at prins Joachim bliver ansat i den her stilling. Det ville jo være tudetosset at mene, at vi ikke skal bruge de kongelige – med alle de penge de modtager – til det, de netop er gode til.«

Han siger, at der er en hel række af grunde til, at prins Joachim er et godt valg til stillingen som forsvarsattaché i Frankrig.

Eksempelvis har vi med en mand at gøre, der har 30 års erfaring i militæret, som har den højest rangerende uddannelse i det franske militær, som taler sproget, og som har et skarpt hoved, lyder det fra Peter Ernstved Rasmussen.

»Med en uddannelse, som prins Joachim har taget det seneste år, vil han i de andre deltagere have adgang til et rigtig godt netværk,« lyder det fra redaktøren, som forklarer, at man skal have rang af minimum oberst, når man starter på uddannelsen på École Militaire i Paris.

Mener du, prins Joachim har den rette baggrund til at besidde stillingen som forsvarsattaché i Paris?

Dertil skal lægges, at prinsen har en klar fordel i sine kongelige aner, lyder det.

»I den her stilling er det vigtigt, at man er en god kommunikatør, og at man har et netværk, og det er klart, at prins Joachim som kongelig kan åbne døre,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

Redaktøren ved, at der har været kritik af, at man blandt andet lukkede ned for ansættelsesproceduren, da man tilbød stillingen til prinsen.

»Det er så det, der er med kongehuset, for man kan jo ikke have en normal ansættelsesprocedure med en prins, men hvad jeg kender til andre mulige kandidater i det danske forsvar, vil jeg dog klart sige, at prins Joachim er mere end egnet i rollen.«