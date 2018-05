Kronprinsesse Mary hyldes på de sociale medier for sin meget personlige tale til sin mand ved lørdagens gallataffel. I timerne efter var Facebook og Twitter rødglødende.

'Ja Mary, du scorede, men det gjorde Danmark og danskerne så sandelig da også.'

Sådan lyder én af de mange rosende bemærkninger til Kronprinsessen på de sociale medier efter, at hun sent lørdag aften holdt sin tale for sin mand ved det store gallataffel på Christiansborg Slot.

Citatet hentyder til Marys fortælling om, hvad hun tænkte, da hun som ung og nyforelsket første gang så Frederik i fuld uniform.

'Du forlod stuen som ham, jeg kendte, og kom ind igen i fuld gallauniform. Og hvis jeg havde kunnet dansk på det tidspunkt, ville jeg nok have tænkt 'aij, hvor har jeg scoret over evne',' fortalte hun.

Foto: Keld Navntoft Foto: Keld Navntoft

Kronprinsesse Mary fik ikke bare rørt sin mand til tårer. Også de mange gæster i riddersalen sad med våde øjne og en klump i halsen, da hun sluttede med et 'Tillykke skat. Jeg elsker dig.'

Aktiviteten på både Twitter og Facebook i timerne efter vidner dog også om, at Marys ord nåede helt ud til sofabordene i danskernes stuer.

Flere brugere på Twitter lod små gif-film være deres kommentar, som denne hulkende Disney-figur.

OMG Mary #tillykkefrederik pic.twitter.com/bTz8fomloa — Annette Gregersen (@AnnetteGregers) May 26, 2018

Jette Ditlev mente, at Kronprinsessen ikke bare er en stjerne, men også en superstar.

She was a star, but tonight a superstar was born

Og flere andre konstaterede, som Daniel Düring Kjær, at Marys tale både var velskrevet og flot leveret.

Bloody well spoken Mary #tillykkefrederik — Daniel Düring Kjær (@daniel_dk91) May 26, 2018

Da vi på BT lagde en artikel ud om emnet umiddelbart efter talen, gik vores Facebook-side nærmest amok. Læserne strømmede til tasterne med positive tilkendegivelser, og det gennemgående tema var kort og godt: Godt gået, Mary.

Flere kom ind på, at Mary efter deres mening ikke blot er en dygtig Kronprinsesse, men at hun også bliver en fremragende dronning en dag.

Jette Curtis Hoffmann lagde ikke fingrene imellem.

'Har ALDRIG i hele mit liv hørt sådan en pragtfuld tale. Hun er i sandhed en dronning.'

Cathrine Wolf udtrykte det, mange sikkert tænkte:

'Sikke en tale af kronprinsessen! Hold da op hvor flot! En kommende dronning værdig.'

Du kan læse hele Kronprinsessens tale på Kongehusets hjemmeside.