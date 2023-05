Der er ikke længe til den britiske kong Charles skal krones ved et storslået arrangement i Westminster Abbey.

Lørdag blev det offentliggjort, at alle der følger med i begivenheden inviteres til at sværge troskab til den britiske monark.

Det skriver flere britiske medier heriblandt BBC og Sky News.

Under kroningsceremonien vil der foregå en såkaldt hyldest fra folket, og det er under denne, at ærkebiskoppen af Canterbury har opfordret alle i både ind og udland, der er med til kroningen eller ser den på deres tv, til at deltage.

Men tanken om at sværge troskab til kong Charles er ikke faldet i god jord hos alle.

På Twitter er folk nemlig begyndt at dele deres undren og utilfredshed over, hvorfor man skal sværge troskab.

»Jeg kommer ikke til at acceptere ærkebiskoppen af Canterburys invitation til at sværge troskab til kongen og hans arvinger. Jeg ville hellere sværge troskab til mine hunde, som jeg holder af. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med Charles og hans privilegerede familie,« skriver en.

»Storbritannien er blevet til Nord Korea, ingen burde sværge troskab til én person. Det er lederen, der burde sværge troskab til sit folk,« skriver en anden.

»Hold da op! Hvor middelalderligt. Jeg vil pænt trække en streg i sandet ved dette,« skriver en tredje, mens flere andre også deler svaret 'nej' ved hjælp af billeder og små videoer.

Ifølge News.com.au har flere australiere også givet deres mening til kende på det sociale medie, hvor de efterspørger en helligdag for at sværge troskab.

Kong Charles skal krones 6. maj, hvor mere end 2000 gæster er inviteret, og festlighederne ventes at vare ved helt til mandag 8. maj.