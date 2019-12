Det går ikke at tie skandalen ihjel.

Så klart er budskabet fra Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell.

Norge er på den anden ende efter det norske medie Dagens Næringsliv for nylig afslørede, at den norske kronprinsesse Mette-Marit ved flere lejligheder har mødtes med den nu afdøde erhvervsmand Jeffrey Epstein, der var anklaget for menneskehandel og overgreb på mindreårige piger.

Møderne mellem Kronprinsessen og Jeffrey Epstein fandt sted i perioden 2011-2013, og det er kontroversielt, da Epstein i 2008 afsonede sin første straf for seksuel kontakt med en mindreårig, hvor han fik en dom på 13 måneder.

Foto: BORIS ROESSLER Vis mere Foto: BORIS ROESSLER

Mette-Marit har efterfølgende været ude og beklage møderne med Epstein, der for det meste fandt sted i USA. Dog har de også mødtes en gang i Norge samt en gang på en ferie i St. Barts, hvor også den norske kronprins Haakon hilste på Epstein.

Det norske kongehus, der har udsendt Mette-Marits beklagelse i en pressemeddelelse, er ifølge Geir Ramnefjell sparsomme med oplysninger, men gør dog meget ud af, at Mette-Marit og Epstein udelukkende har mødtes i sociale sammenhænge og altså ikke alene.

‘Det kan man jo godt forstå, de vil understrege,’ skriver Geir Ramnefjell i sin klumme i Dagbladet, inden han kritiserer kongehusets manglende vilje til at give oplysninger i sagen.

‘Kongehusets strategi er at beklage og ellers holde oplysningerne tæt til kroppen. Det skal de ikke slippe afsted med,’ skriver Geir Ramnefjell videre. Han mener desuden, at kongehusets tilbageholdenhed skaber endnu mere mystik om møderne.

Før han tog sit eget liv, var finansmand og universitetsprofessor Jeffrey Epstein anklaget for pædofili, kidnapning og sex-overgreb. Foto: - Vis mere Før han tog sit eget liv, var finansmand og universitetsprofessor Jeffrey Epstein anklaget for pædofili, kidnapning og sex-overgreb. Foto: -

‘Hvilken form for møder er der tale om? Handlede det om mulige bidrag til Kongehusets fond eller andre initiativer til formelle samarbejdsprojekter? Mødtes de i forbindelse med kronprinseparret officielle program? I så fald fremstår det manglende baggrundstjek (af Epstein, red.) stærkt kritisabelt, nærmest uacceptabelt,’ skriver han.

Dagbladet har også kontaktet den norske satsminister Erna Solberg og spurgt hende, om kongehuset burde have googlet Epstein, inden Mette-Marit mødtes med ham.

»Det vil jeg ikke kommentere på. Det er kongehuset som må svare på, om de burde have lavet et grundigere baggrundstjek,« lyder det fra Solberg, der også stiller spørgsmålstegn ved, hvor planlagte møderne var.

I 2013 valgte kronprinsessen selv at afbryde kontakten med Epstein, fordi hun oplevede, at milliardæren forsøgte at udnytte den forbindelse, han havde haft med Kronprinsessen, over for andre personer.